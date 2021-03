Nova Iguaçu x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes encerram a sexta rodada do Campeonato Carioca neste domingo (28); veja como acompanhar ao vivo na internet

Nova Iguaçu e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), às 18h (de Brasília), em Saquarena, encerrando a sexta rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo no pay-per-view do Campeonato Carioca, e no Botafogo TV.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Nova Iguaçu x Botafogo DATA Domingo, 28 de março de 2021 LOCAL Bacaxá - Saquarema, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fogão busca a segunda vitória no Carioca / Foto: Getty Images

O Botafogo TV, na internet, o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo deste domingo (28), às 18h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o rival Flamengo, o Botafogo volta a campo buscando a recuperação no Campeonato Carioca.

Para o duelo, o técnico Marcelo Chamusca não poderá repetir a mesma escalação que nas últimas duas rodadas. Kanu, expulso, cumprirá suspensão, e poderá ser substituído por Gilvan.

Do outro lado, o Nova Iguaçu não possui nenhum grande desfalque.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Luis Henrique, Digão, Raphael Neuhaus, Mezenga e Rafinha; Abuda, Vandinho, Gustavo, Anderson Kunzel, Yan e João Pedro.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gilvan e Paulo Victor; José Wellison, Rickson e Matheus Frizzo; Warley, Matheus Babi e Marcinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NOVA IGUAÇU

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 1 x 2 Nova Iguaçu Carioca 20 de março de 2021 Nova Iguaçu 0 x 0 Portuguesa Carioca 25 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Macaé x Nova Iguaçu Carioca 31 de março de 2021 16h30 (de Brasília) Volta Redonda x Nova Iguaçu Carioca 3 de abril de 2021 A definir

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 Botafogo Carioca 21 de março de 2021 Botafogo 0 x 2 Flamengo Carioca 24 de março de 2021

Próximas partidas