Nova gestão do Flamengo nem assumiu e já enfrenta pressão grande da torcida

Saturados, torcedores vivem momento de fortes críticas as primeiras movimentações do novo mandatário

Rodolfo Landim nem mesmo tomou posse e já vem sofrendo grande pressão por parte da torcida. Aliás, esse será o maior problema do Flamengo no início da temporada 2019. Na seca por títulos, os torcedores não demonstram nenhum pingo de paciência e já criticam fortemente a postura do mandatário eleito.

Assim que confirmou Abel Braga como novo treinador do clube, Landim viu a enxurrada de críticas tomar conta principalmente na internet. No entanto, o presidente já sabia que a escolha pelo ex-comandante do Fluminense causaria reboliço.

Em seguida, as escolhas para algumas pastas de vice-presidência também foram alvos de críticas, mas a possibilidade de nomear Patrícia Amorim como vice-presidente de esportes olímpicos foi a gota d'água para a torcida. Em entrevista na ESPN, o mandatário não negou.

Marcos Braz e Patricia Amorim conversando pic.twitter.com/CQjndwWGPB Mais artigos abaixo — Raisa Simplicio (@simpraisa) 9 de dezembro de 2018

O nome de Patrícia Amorim para a pasta já havia sido levantado e apesar de toda a repercussão negativa o compromisso deve seguir, ainda que ela não fique a cargo da pasta deve indicar algum nome e trabalhar bem perto do setor. O que coloca ainda mais pressão nos primeiros meses da gestão do novo presidente.

Já em janeiro, o Flamengo viaja para a Florida Cup, competição amistosa que servirá como preparação para a temporada, alguns membros da Chapa Roxa, no entanto, torceram o nariz para o torneio, assim como o técnico Abel Braga. Mas um compromisso feito com as embaixadas e consulados dos clubes, que foram base forte da campanha da Chapa Roxa independem que o Flamengo rompa o contrato com a competição.



(Foto: Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação)

Com o sorteio da Libertadores na próxima segunda-feira(17), Landim precisa ter em mente que o torneio é uma obsessão, e a classificação para a fase mata-mata sem sustos será fundamental para a sequência de trabalho nas vice-presidências, mas principalmente no futebol.