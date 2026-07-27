Como noticia o kicker no mais recente relatório, o avançado cobiçado "tende" a uma transferência para o BVB. Além disso, o Borussia já deverá estar ciente da posição de El Mala, pelo que os dortmundenses também não sentem neste momento qualquer pressão para agir nas negociações.

Nos últimos dias, foi dito várias vezes que o BVB apresentou uma primeira proposta em Colónia, mas esta ficou muito abaixo do pacote total alegadamente exigido de 50 milhões de euros.

Segundo o Geissblog, a proposta e a abordagem do Dortmund terão até causado grande irritação no Effzeh. Segundo a reportagem o clube mostrou-se "em desacordo com a forma como os dortmundenses terão tentado influenciar o jogador para tornar uma transferência mais provável", lê-se literalmente. Como consequência, no Geißbockheim foi decidido internamente interromper de imediato quaisquer negociações com o Borussia.

Sky falou de um pacote com uma taxa fixa de transferência de 26 milhões de euros, além de até 16 milhões de euros em bónus. No entanto, apenas metade desse valor seria realisticamente alcançável. O BILD escreveu sobre 34 milhões de euros fixos mais seis milhões de euros em bónus. Segundo informações do kicker, a oferta também terá incluído uma soma fixa superior a 30 milhões de euros, mas, ainda assim, no pacote total não chegou à faixa do valor desejado pelos responsáveis de Colónia. O diretor desportivo do BVB, Ole Book, falou no fim de semana, no contexto da derrota no particular contra o Fortuna Düsseldorf (1-2), de uma "quantidade de informações falsas".

"Todas as opções em cima da mesa": para onde vai El Mala?

Embora o BVB e Book se mostrem tranquilos e confiantes, parece estar longe de ser certo que os aurinegros fiquem com o jogador. A AS Roma deverá estar disposta a gastar claramente mais de 40 milhões de euros pelo extremo-esquerdo. Já da Bundesliga surge menos perigo. O RB Leipzig foi apontado como interessado, mas o rival também não deverá estar disposto a cumprir as atuais condições financeiras.

Entretanto, segundo o kicker , para El Mala "todas as opções ainda estão em cima da mesa". O jovem também continuará a conseguir imaginar uma permanência em Colónia. O diretor desportivo Thomas Kessler já tinha deixado claro há semanas que o jogador de 19 anos também jogará pelos da cidade da catedral na próxima temporada. No arranque dos treinos, Kessler disse que houve uma ou outra proposta, "mas isso não levou à transferência. Por isso, estou firmemente convencido de que ele vai jogar pelo FC esta temporada."

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Transferência recorde de El Mala caiu por terra há poucas semanas

Há meses que se especula sobre o futuro de El Mala, embora o destro ainda tenha contrato com o Colónia até 2030. O FC já deverá ter aceite no início do verão de transferências uma proposta do Brentford FC, mas o próprio El Mala terá recusado a transferência.

O jovem fenómeno foi utilizado em todos os 34 jogos da última temporada da Bundesliga e somou 13 golos e cinco assistências. Apesar da sua forte temporada de estreia na principal divisão alemã, o ex-selecionador Julian Nagelsmann prescindiu de o convocar para o Mundial.







