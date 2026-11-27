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Reportagens revelaram uma nova escalada no caso das infrações financeiras atribuídas ao Manchester City, depois que clubes rivais da Premier League manifestaram o desejo de obrigar os donos do clube a vendê-lo, como punição adicional pelas violações das quais o clube foi considerado culpado ao longo de um período de nove temporadas.

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O Manchester City ainda aguarda a decisão oficial sobre as sanções decorrentes de sua condenação em acusações relacionadas à violação das regras financeiras da Premier League, além de um grande número de acusações ligadas à falta de cooperação com a investigação conduzida pela liga.

Segundo a emissora britânica BBC, dirigentes de pelo menos três clubes da Premier League entendem que os donos do Manchester City, vindos de Abu Dhabi, deveriam ser afastados do clube, e defendem a ideia de obrigá-los a vendê-lo como medida punitiva adicional.

As projeções apontam para a possibilidade de sanções duras ao City, entre elas a perda de um grande número de pontos, que poderia deixá-lo à beira do rebaixamento, além de multas milionárias. No entanto, as exigências defendidas por alguns clubes rivais vão além e incluem uma mudança no controle do clube.

Ainda assim, os clubes da Premier League não têm autoridade para tomar uma decisão desse tipo. A competência cabe ao Regulador Independente do Futebol (IFR), que, em casos extremos, tem poder para destituir membros de diretorias de clubes e até obrigá-los a serem vendidos.

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O presidente do órgão, David Kogan, afirmou nesta semana, durante uma sessão perante a Comissão de Cultura, Mídia e Esporte do Parlamento britânico, que o regulador não hesitará em tomar as medidas necessárias, independentemente do nome do clube, de seu tamanho ou da natureza do caso.

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"Esqueçam o nome do clube, esqueçam o tamanho do clube e esqueçam a dimensão do caso. Simplesmente não podemos ignorar nossas obrigações legais em relação a um clube só porque ele tem determinado tamanho", disse Kogan.

Ele acrescentou que o órgão tomará as medidas adequadas conforme o que determinarem as leis e as circunstâncias que lhe forem apresentadas, com base nas provas reunidas pela comissão independente da Premier League e em qualquer decisão sobre essas provas que venha a ser proferida na fase de recurso.

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"As provas já foram avaliadas, com a emissão de decisões condenatórias, por isso certamente teremos a determinação necessária para agir. Precisamos mostrar com clareza que cumprimos a missão que os legisladores nos confiaram, e faremos isso sejam quais forem as consequências", continuou.

O órgão enfrenta pressão crescente por causa de questionamentos sobre as relações dos donos do Manchester City, entre eles o xeque Mansour, com autoridades políticas da cidade de Manchester, entre elas Andy Burnham, ex-prefeito da cidade e atual primeiro-ministro, segundo a reportagem.

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Esses desdobramentos ocorrem depois que o jornal The Sun revelou que Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, levantou a questão das investigações a que o clube está submetido durante conversas comerciais com o ministro britânico dos Negócios, Jonathan Reynolds. Al Mubarak também comanda a Mubadala Investment Company, fundo soberano de Abu Dhabi.

Acredita-se que Abu Dhabi tenha injetado cerca de 1 bilhão de libras esterlinas na cidade de Manchester desde a compra do clube, em 2008, enquanto as acusações apontam que o City ocultou cerca de 900 milhões de libras esterlinas por meio de acordos comerciais descritos como fictícios, entre 2009 e 2018.

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A audiência do recurso deve durar cerca de 12 semanas a partir da apresentação oficial do processo, em 30 de setembro, graças aos novos procedimentos de tramitação acelerada, o que pode permitir que a decisão final saia antes da Páscoa.

Quais são as acusações financeiras contra o Manchester City?

O caso gira em torno das acusações da Premier League de que o Manchester City ocultou cerca de 900 milhões de libras esterlinas por meio de acordos comerciais fictícios ao longo de nove temporadas.

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Segundo a reportagem, o clube foi condenado em 114 das 115 acusações iniciais, antes de o total de acusações subir para 130, distribuídas em seis categorias principais:

50 acusações relacionadas à não apresentação de informações financeiras precisas sobre receitas de patrocínio, partes relacionadas e custos operacionais, entre as temporadas 2009-2010 e 2017-2018.

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8 acusações relacionadas à não apresentação de detalhes completos sobre bonificações e salários de treinadores, entre as temporadas 2009-2010 e 2012-2013.

12 acusações relacionadas à não apresentação de detalhes completos sobre bonificações e salários de jogadores, entre as temporadas 2010-2011 e 2015-2016.

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5 acusações relacionadas à violação dos regulamentos de licenciamento e de fair play financeiro da Uefa, entre as temporadas 2013-2014 e 2017-2018.

25 acusações relacionadas à violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade financeira da Premier League, entre as temporadas 2015-2016 e 2017-2018.

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30 acusações relacionadas à falta de cooperação com as investigações da Premier League, entre as temporadas 2018-2019 e 2022-2023.