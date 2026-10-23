Nova era no Mestalla! Kiat Lim vende participação de 42% no Valencia ao consórcio Pitchwise em megacordo de € 1,25 bilhão

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O Valencia anunciou oficialmente a venda de uma participação de 42% ao consórcio de investimentos americano Pitchwise Holdings. O acordo injeta imediatamente € 100 milhões em novos recursos no clube histórico antes da aguardada mudança de estádio.

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Pitchwise adquire participação de 42% no Valencia

O Valencia confirmou a venda de uma participação de 42% ao consórcio americano Pitchwise Holdings. A operação avalia o clube em cerca de € 1,25 bilhão. Apesar da venda, Meriton Holdings e Peter Lim continuam como acionistas majoritários. Kiat Lim também permanece na presidência do clube.

A Pitchwise Holdings é liderada por Ann Rodriguez e Corey Woolfolk, executivos experientes do setor esportivo. O grupo conta com forte apoio de investidores institucionais, entre eles George Roberts e Henry Kravis, cofundadores da KKR.

Uma nova era para o clube

O efeito imediato mais significativo do acordo é um aporte de € 100 milhões. O Valencia confirmou que os novos recursos estão disponíveis de imediato para investimentos diretos no clube. O presidente Lim manifestou entusiasmo com a parceria. Ele revelou que a Pitchwise era o único grupo com o qual realmente queria explorar uma parceria, apesar do amplo interesse de outras partes.

“Não faltou interesse no Valencia; a equipe da Pitchwise era a única com a qual eu queria buscar uma parceria”, explicou Lim. “Eles trazem experiência em investimentos de longo prazo e conhecimento do esporte, e passamos a nos conhecer muito bem. Com Ann, Corey, George e a Pitchwise Holdings, estou confiante de que estamos entrando em uma nova era e de que podemos conquistar grandes coisas para o Valencia CF.

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“Juntos, construiremos um clube moderno, cujas equipes masculina e feminina compitam regularmente na Europa, cujas categorias de base formem talentos de nível mundial e cuja nova casa, o Nou Mestalla, se torne um marco para a cidade e toda a região de Valencia.”

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Preparativos para o Nou Mestalla

Essa reestruturação financeira chega em um momento crucial da história recente do clube. O Valencia se prepara para a aguardada mudança para o Nou Mestalla no próximo verão. Os novos investidores veem o estádio como peça fundamental de seu projeto de longo prazo. Rodriguez e Woolfolk, executivos da Pitchwise, reconheceram o enorme potencial da região.

“É uma honra nos juntarmos a Kiat na gestão do Valencia CF, uma das grandes instituições do futebol espanhol”, afirmaram. “Ao longo desse processo, pudemos visitar Valencia várias vezes e ver de perto como a região é especial. Com sua história ilustre, uma torcida enorme e apaixonada e um novo estádio espetacular perto da conclusão, o clube tem todos os elementos necessários para estar entre os principais da Europa, tanto no futebol masculino quanto no feminino.

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“No entanto, também sabemos que o cenário regulatório e competitivo do futebol moderno significa que o potencial, por si só, não basta: são necessários uma estratégia clara de investimentos e foco. Mal podemos esperar para trabalhar com todos no clube, incluindo os torcedores, para colocar isso em prática.”

Estratégia clara para o sucesso futuro

O aporte de € 100 milhões fornecerá recursos essenciais para reforçar o elenco. O ambicioso grupo de proprietários também pretende transformar as categorias de base em um centro de formação de talentos de nível mundial. Além disso, o Nou Mestalla deve se tornar um ponto de referência para toda a comunidade valenciana. O estádio modernizado será uma das sedes quando a Espanha receber a Copa do Mundo de 2030 em conjunto com outros países.