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O retorno de Rodri, astro do Barcelona, está mais próximo do que nunca, e o técnico Hansi Flick espera poder dar a ele alguns minutos no duelo contra o Deportivo La Coruña, neste domingo.

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Segundo o jornal Sport, Rodri tem como objetivo recuperar imediatamente seu papel de protagonista e chegar ao confronto contra o Atlético de Madrid na melhor forma possível.

No entanto, o jogo que Rodri marcou em vermelho no calendário é o duelo contra o Manchester City, marcado para 8 de dezembro.

Rodri desfalcou a equipe em três partidas desde que sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita, em 3 de novembro, no jogo contra o Aston Villa.

O meio-campista não pôde atuar nas partidas contra Atlético de Madrid, Villarreal e Sabah.

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Antes da lesão, Rodri havia disputado 14 jogos pelo Barcelona nesta temporada, somando 946 minutos, com um gol marcado e uma assistência. Foram 10 partidas na La Liga e quatro na Champions League.

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As consequências do retorno de Rodri

A volta de Rodri vai provocar mudanças no meio-campo do time catalão. Marc Bernal se tornou a opção habitual para ocupar a função de volante, mas tudo indica que ele perderá parte de seu protagonismo com o retorno do jogador de seleção.

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Ainda assim, a suspensão de Fermín López, que o tirará das duas próximas partidas, abre caminho para que os demais meio-campistas ganhem uma nova oportunidade.

Dani Olmo é o substituto natural de Rodri, mas resta saber como o técnico Flick vai completar o meio-campo quando Fermín López não estiver em campo.

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Entre as opções está a possibilidade de Gavi ganhar minutos nessa função, mas não se pode descartar outras alternativas, como Frenkie de Jong, que se tornou uma peça versátil para o treinador alemão.

O papel que o holandês vai desempenhar é uma das principais incógnitas do Barcelona para os próximos meses. Nas últimas semanas, Flick o utilizou como zagueiro e lateral, aproveitando sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

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“O que me agradou em Frenkie é que ele veio até mim e disse: se você precisar de mim, posso jogar como zagueiro ou como lateral”, explicou o treinador na entrevista coletiva antes do duelo contra o Sabah.

De Jong afirma constantemente que o mais importante é ajudar a equipe, mas também faz questão de lembrar, sempre que tem oportunidade, que “todo mundo sabe que sou meio-campista”.

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Com o retorno de Rodri e a possibilidade de contar com jogadores como Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé e Andreas Christensen na zaga, o papel de De Jong passa a ser uma das principais questões em aberto no restante da temporada.

No meio-campo, Flick não abrirá mão de Rodri e Pedri, enquanto a terceira vaga será disputada por Fermín López e Dani Olmo.

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Até agora, o treinador alemão ainda não testou a opção de juntar Rodri e De Jong na base do meio-campo, com Pedri mais adiantado como armador, função que ele exerceu na maioria das vezes pela seleção espanhola.

Outra possibilidade é apostar no tradicional esquema 4-3-3, sistema que permite escalar os três meio-campistas de forma mais harmoniosa e natural.