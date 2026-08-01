Relatos da imprensa revelaram todos os candidatos em potencial para comandar a Federação Saudita de Futebol no próximo período, como sucessor do ex-presidente Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal havia anunciado sua renúncia ao cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, após a despedida da Arábia Saudita da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, na fase de grupos.

A Federação Saudita abriu as portas para os interessados em se candidatar, com o prazo de inscrição permanecendo aberto até as cinco da tarde deste sábado.

O jornal saudita Arriyadiyah afirmou que a lista de candidatos à presidência da Federação Saudita de Futebol inclui seis pessoas, à frente deles Khaled Al-Ghamdi, ex-presidente do clube Al-Ahli.

A lista também inclui Hatem Khaimi, Badr Al-Rzaiza, Yahya Al-Sharif, Dawood Al-Muqren e Ahmed Al-Wadaie, isso após a desistência de Muaidh Al-Shehri, membro da Federação Saudita de Futebol, anteriormente.

Por sua vez, o jornal saudita Al-Jazirah confirmou que Dawood Al-Muqren também desistiu da candidatura, deixando a disputa eleitoral pelo cargo de presidente restrita a cinco candidatos.

Vale lembrar que as eleições da Federação Saudita de Futebol serão realizadas no dia 30 de agosto deste ano, e o vencedor ocupará o cargo da presidência até 2030.