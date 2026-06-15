Nova crise... Cancelamento do treino da seleção de Portugal e da coletiva de imprensa antes do jogo contra a República Democrática do Congo

O clima de apreensão tomou conta do campo de treinamento da seleção portuguesa com a aproximação de uma forte tempestade na região onde o time deveria treinar, em preparação para o confronto contra a República Democrática do Congo, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026.

O site “Foot Mercato” informou que as condições meteorológicas se deterioraram rapidamente, o que obrigou os jogadores a evacuar o centro de treinamento.

Várias reportagens indicaram que os jogadores permaneceram dentro do ônibus enquanto os dirigentes e as autoridades locais acompanhavam a situação de perto.

A coletiva de imprensa marcada para mais tarde naquele dia foi cancelada de repente, e o treino foi suspenso devido à tempestade. Por vários longos minutos, reinou a incerteza sobre a programação dos jogos da seleção portuguesa.

As imagens do grupo retido e impossibilitado de treinar suscitaram questionamentos imediatos, com a contagem regressiva para a partida contra a República Democrática do Congo na próxima quarta-feira em andamento.

Após a evacuação da tenda montada ao lado do campo de treino, jornalistas, membros da organização e outros participantes foram encaminhados para seus veículos por motivos de segurança, e a Federação Portuguesa de Futebol confirmou o cancelamento da coletiva de imprensa, da qual Matias Nunez deveria participar, de acordo com o protocolo em vigor para tais situações.

Este alerta meteorológico gerou um clima de tensão incomum em torno da equipe, que se esforçava para manter a calma tanto quanto possível.

Embora não houvesse ameaça direta à segurança dos jogadores, o incidente lembra o quanto eventos externos podem afetar os preparativos das seleções para a Copa do Mundo, como já aconteceu nos últimos dias com o Irã, o Uruguai e a Inglaterra.

As chuvas torrenciais e os relâmpagos relatados na região, além das instruções de segurança emitidas pelas autoridades, obrigaram a seleção portuguesa a rever completamente o seu calendário de treinos.

O jornal diário português “Ábula” informou ontem à noite que todos os membros da delegação aguardam agora o próximo comunicado oficial da Federação Portuguesa de Futebol para saber se será possível organizar uma sessão de treino alternativa.

A poucos dias de um jogo considerado decisivo, essa tempestade semeou dúvidas e lançou uma sombra sobre o programa de preparação dos companheiros de Cristiano Ronaldo, que se viram em uma situação inesperada e preocupante.







