Nova contratação inicia a jornada do Al Ahli na defesa do título da elite asiática, e o retorno do "rebelde"

O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli saudita, decidiu reintegrar seu jogador rebelde ao time titular na primeira partida da equipe pela Liga dos Campeões da Ásia da Elite, ao mesmo tempo em que uma nova contratação aparece pela primeira vez ao lado do clube de Jidá.

O Al-Ahli recebe o Pakhtakor, do Uzbequistão, nesta segunda-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

Pusic revelou o time titular da equipe de Jidá, que contou com a participação do brasileiro Matheus Gonçalves como titular, depois de ele ter sido deixado de fora dos planos desde a chegada do treinador ao comando técnico.

Gonçalves havia manifestado seu descontentamento após ser excluído da lista do Al-Ahli na última partida contra o Al-Hazem, pelo Campeonato Saudita, quando publicou uma imagem preta em sua conta na rede social X e removeu suas fotos com a camisa do clube de Jidá do Instagram.

O astro brasileiro voltará a atuar ao lado de seu compatriota Wenderson Galeno e de Saleh Abu Al-Shamat, atrás do atacante inglês Ivan Toney na linha de frente.

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Por outro lado, o técnico holandês decidiu escalar seu novo jogador francês Ibrahima Diaby no time titular pela primeira vez, após a transferência para a equipe vindo do Cercle Brugge, da Bélgica, durante a última janela de transferências de verão.

Diaby atuará no meio-campo ao lado do outro reforço, vindo do Al-Fateh, Nayef Masoud, à frente do quarteto defensivo formado por Saeed Baatiyah, o turco Merih Demiral, Rayan Hamed e Saad Baalbaid.

Esta será a primeira partida do Al-Ahli na atual edição da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, na qual busca manter o título que conquistou nas duas últimas edições pela primeira vez em sua história.

O clube de Jidá disputa essa partida sem vários de seus antigos astros que o conduziram à conquista dos dois últimos títulos, com destaque para o ponta argelino Riyad Mahrez e o meio-campista marfinense Franck Kessié, além do treinador alemão Matthias Jaissle.

A escalação do Al-Ahli ficou da seguinte forma: