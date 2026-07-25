O Bayern de Munique prepara-se para iniciar negociações urgentes com o seu avançado inglês Harry Kane para renovar o seu contrato, que termina em junho de 2027, numa medida que visa travar o interesse do Barcelona, que procura um sucessor para Robert Lewandowski.

A rede britânica «Sky Sports» avançou que as negociações começarão assim que Kane regressar das suas férias de verão, altura em que a direção do clube bávaro pretende acelerar o processo para evitar propostas de outros clubes e não iniciar a temporada com o seu avançado no último ano de contrato.

Barcelona sonda a operação

O Barcelona tinha colocado Kane na sua lista de alternativas após a operação de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, se ter complicado. A direção do clube catalão sondou a situação do capitão da seleção inglesa e procurou formas de financiar uma possível transferência, que parecia mais atraente dada a proximidade do fim do seu contrato.

No entanto, os relatos indicam que Kane está tranquilo com a situação em Munique, onde o jogador e a sua família desfrutam da vida na Alemanha, mantendo-se o inglês a principal arma ofensiva do Bayern após ter marcado 61 golos na temporada passada.

Renovação por uma ou duas temporadas

O Bayern de Munique pretende renovar o contrato do seu avançado, que veste a camisola número 9, por mais uma ou duas temporadas, numa operação cuja concretização parece atualmente o desfecho mais provável, sobretudo por Kane ter manifestado repetidamente a sua felicidade em Munique, ao mesmo tempo que o clube continua a considerá-lo um pilar fundamental do seu projeto.

Kane juntou-se ao Bayern de Munique proveniente do Tottenham em agosto de 2023, numa transferência cujo valor poderá atingir cerca de 100 milhões de libras esterlinas com os bónus.