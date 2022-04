'Nova Champions' pode ter semi modificada e reta final em única sede

Mais mudanças podem estar próximas na Liga dos Campeões. Além do aumento do número de times e mais jogos na fase inicial, as semifinais e finais também podem ser repaginadas nos próximos anos, segundo o jornal britânico The Time. Nesse novo formato, que passaria a valer a partir da temporada 2024/5, as últimas fases seriam disputadas em jogo e sede único, em um chamado final four, para atrair mais público.

Buscando sempre se manter como uma das melhores competições de clubes do mundo inteiro, a Champions League está em constante modificação. A partir da temporada 2024/25, 36 times passarão a disputar a primeira fase, que terá 10 ao invés de seis jogos. Além disso, a fase final também pode passar por mudanças a partir dessa mesma temporada.

Segundo o jornal britânico The Time, ​​a Uefa e a Associação dos Clubes Europeus (ECA), pretendem unificar as partidas da semifinal, além de fazer uma sede única, combinada, também, com a grande decisão. Seria um formato de final four, disputado inteiro em uma semana especial, buscando atrair torcedores e turistas aos jogos decisivos da Champions e, assim, aumentar as receitas, mesmo que o formato elimine duas partidas.

A estimativa é de que cerca de 100 mil pessoas seriam atraídas pelo final four. Assim, apenas cidades de grande porte e com experiência em turismo, então, poderiam receber o evento, principalmente capitais, como Londres, Paris, Madrid, Berlim, Istambul e Roma, entre outras.

A ideia ganhou força em 2020, quando, por conta da pandemia de Covid-19, a reta final da temporada da Champions foi decidida no "Super Agosto", que acomodou todos os jogos desde as quartas de final (além de dois jogos de volta das oitavas) em Lisboa.

Por enquanto, a ideia ainda é o projeto, e nenhuma decisão oficial foi tomada. Mas, caso realmente seja a intenção da Uefa e da ECA seguir este caminho, o formato ainda precisará da aprovação das ligas nacionais.