Nova camisa reserva do Chelsea tem gola polo e inspiração cultural; veja

O divulgou nesta quarta-feira (17), por meio das redes sociais do clube o uniforme reserva que será usado nesta temporada. O novo manto é inspirado na cultura Mod que teve origem em Londres no final da década de 1950 e alcançou o auge nos primeiros anos da década de 1960.

A camisa pólo de cor branca tem linhas vermelhas e azuis no colarinho. "O kit é realmente lindo, com tantos toques agradáveis", disse Fran Kirby. A jogadora do Chelsea seguiu: "Eu sei um pouco sobre o estilo e a cultura Mod, mas você pode ver a influência no kit. Acho que é uma camisa que você poderia usar no jogo, mas também em qualquer situação, e tenho certeza que os fãs vão gostar".

