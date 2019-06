Nova camisa do Real Madrid tem detalhes dourados e lembra uniforme de 2011-12

Vazam imagens da nova camisa do Real Madrid. Uniforme da temporada 2019/2020 lembra o utilizado pelo clube há oito anos e que era assinado pela Adidas

Fotos oficiais da camisa do 19-20 vazaram, finalmente mostrando a versão autêntica. O novo uniforme de jogo do Real Madrid deve ser oficialmente lançado em breve.

Confirmando as informações de cores anteriores, o novo kit do Real Madrid 2019-2020 acaba de ser divulgado. Branco e dourado, o uniforme do Real Madrid 19-20 apresenta a combinação de cores favorita dos fãs. Será lançado em junho de 2019.

A camisa do Real Madrid 2019-2020 combina a cor branca principal com detalhes dourados. Detalhes dourados podem ser vistos no colarinho, nos punhos da manga e na parte inferior da camisa. As três listras nos ombros e o logotipo da Fly Emirates também são dourados.

A mistura das cores branco e ouro foi usada pela Adidas para o uniforme número 1 do Real Madrid na temporada 2011-12. O kit branco/dourado de oito anos atrás ainda se tornou uma referência para os torcedores madridistas.