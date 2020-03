Nova camisa do Palmeiras: veja fotos, preços e mais informações do uniforme

Dois novos modelos para a temporada 2020 já estão à venda; estreia será contra o Tigre-ARG, pela Libertadores

e Puma lançaram, nesta segunda-feira, as camisas 1 e 2 para o restante da temporada. Com o tema #UmaCamisaComHistória, as camisas trazem detalhes que remetem às origens do clube e às imigrações italianas para o .

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o rapper brasileiro Djonga diz que "do passado que não morre, a gente renasceu" e "a nossa história não tem cara, não tem sotaque, mas tem camisa".

A PUMA apresenta hoje um manifesto, uma história, e, finalmente, as novas camisas do @Palmeiras. Com torcedores de todos os cantos do Brasil, nascida de um sonho de imigrante e o mesmo sentimento de quando tudo começou. #UmaCamisaComHistória pic.twitter.com/05QdsX719b — PUMA Brasil (@puma_br) March 2, 2020

Os modelos masculinos já estão à venda por R$ 249,99 tanto nas lojas do Palmeiras quanto nas lojas da Puma. Além das camisas de linha, a nova camisa de goleiro também já está disponível, pelo mesmo valor.

As camisas femininas e infantis também estão à venda mas por um valor um pouco mais barato: R$ 229,99.

A estreia do novo uniforme acontece já nesta quarta-feira, no primeiro jogo da equipe na Libertadores, contra o Tigre-ARG, fora de casa.

Confira mais imagens das novas camisas do Palmeiras: