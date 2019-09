Nova camisa do Corinthians gera revolta na torcida e avalanche de críticas: 'horrível'

Time lançou novo manto com alusões às "três invasões" da torcida em 1976, 2000 e 2012

O anunciou nesta sexta-feira (6) sua nova terceira camisa para a temporada, com alusões às "três invasões", ocasiões em que a torcida corintiana surpreendeu ao levar um grande número de pessoas a estádios fora de . No entanto, a repercussão nas redes sociais não foi das melhores. Muitos torcedores criticaram o clube por aprovar o modelo, considerado muito feio por boa parte da Fiel.

A estreia oficial do novo uniforme será neste sábado (7), na partida do contra o Ceará, que acontece na Arena Corinthians, às 11h (de Brasília). Durante o mês de setembro, os torcedores que comprarem as camisas poderão customizá-las com patches específicos de cada "invasão". Quem comprar o modelo feminino poderá pegar o patch das conquistas do Brasileirão e da Libertadores femininos.

Os preços das camisas variam de R$ 179,99 (modelo torcedor juvenil), passando por R$ 199,99 (modelo torcedor adulto masculino ou feminino) e chegando até a R$ 299,99 (modelo de jogador masculino).

As três invasões referem-se a episódios em que a torcida corintiana encheu estádios e surpreendeu com sua "massa". São homenagens ao Maracanã lotado em 1976 (semifinal do Campeonato Brasileiro contra o , com cerca de 70 mil corintianos nas ruas do Rio de Janeiro) e em 2000 (para a final do Mundial interclubes contra o ), além da última "invasão", em 2012, quando corintianos foram maioria em Yokohama, no , na vitória sobre o que garantiu o segundo título mundial alvinegro.

A repercussão, porém, foi ruim. Grande parte da torcida criticou o modelo do uniforme lançado pela Nike.

Se assim já era horrível, imagina quando virar um abadá na hora de enfiar os 29846 patrocinadores na camisa. https://t.co/gz9WUn4pRu — President Balls On Arrow (@aafsouzanit) September 6, 2019

— Ricardo Dias (@jrickds) September 6, 2019

— Corinthiano Valente (@ValenteSccp) September 6, 2019

— sobrevivendo no inferno (@lateralnaarea) September 6, 2019

— Wanderson Stark (@backtoyoou) September 6, 2019

essa camisa 3 do corinthians parece que foi feita numa loja qualquer de fardamento de time lá no centro mano kkk tá muito feia, pqp — Pedro Albuquerque (@pedrobethania) September 6, 2019

Abadá ou camelô? Não entendo os clubes aprovarem essas coisas.. mas o torcedor é tão fanático que compra.. — Diego Faraco (@DIFARACO) September 6, 2019