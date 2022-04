Nova camisa do Corinthians: foto, preço, onde comprar e mais informações

O Corinthians enfrenta o Boca Juniors pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, nesta terça-feira (26), com uma novidade: o jogo deve marcar a estreia da nova camisa 2022 do Timão, que teve a imagem vazada nesta segunda-feira no Twitter da Identidade Corinthiana.

Como de costume, a camisa I é predominantemente branca, mas dessa vez conta com detalhes em dourado e preto. A cor dourada é em alusão ao título da Libertadores da América, que completa dez anos nesta temporada. Na ocasião, o Timão bateu o mesmo Boca Juniors, adversário desta rodada, na grande decisão.

Além do dourado, um outro traço relembra 2012. Na gola, será possível ler a inscrição ‘The Favela Is Here’, que é uma referência à faixa levantada pelo então treinador Tite após a conquista do Mundial de Clubes no final daquele ano.

Mais artigos abaixo

A tendência é de que as peças de divulgação da nova camisa do Corinthians sejam apresentadas na manhã desta terça. Num primeiro momento, nem clube, nem Nike, a fornecedora de material esportivo, confirmam a veracidade do modelo vazado nas redes sociais, mas fontes consultadas pela GOAL confirmam que a camisa tem, sim, muitas semelhanças ao produto que será lançado.

A torcida do Timão poderá comprar o manto após o lançamento, tanto pela internet quanto na loja oficial do clube, na Neo Química Arena. O preço do modelo de torcedor deve girar na casa dos R$ 250, enquanto o de jogador teve um aumento e deve sair por mais de R$ 500, conforme a reportagem pôde apurar.

Diferentemente da camisa I, o Corinthians ainda não tem previsão de lançamento para o modelo preto do uniforme, que também fará alusões ao ano mágico de 2012 vivido pelo clube do Parque São Jorge.