Nova camisa do Corinthians e duas discórdias: BMG preto, modelo de 92 e a bronca da torcida

Elogiado nas redes sociais, o novo uniforme do Timão gerou polêmica

Chantagem emocional? Esta é a acusação de parte da torcida do quanto ao Banco BMG, patrocinador master do clube. Após o anúncio da nova camisa do Timão, muito elogiada nas redes sociais, uma exigência da marca para mudar a cor de sua estampa não caiu bem.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Explicamos: o novo uniforme conta com detalhes inspirados em modelos do passado, apenas contendo as cores preto e branco. Entretanto, o BMG é famoso por sua marca laranja. A torcida do clube, então, fez uma campanha para a empresa mudar sua logomarca na camisa para a cor preta. O problema é que o banco aceitou a proposta... Caso os corintianos abrissem 50 mil contas na plataforma.

Mais times

Falar que a medida do patrocinador não caiu bem é pouco: boa parte da torcida do Corinthians viu o desafio como uma "chantagem", o que gerou indignação nas redes sociais. Alguns até chegaram a comparar com outras empresas que mudaram sua marca para se adequar à camisas do clube, enquanto outros lembraram de uma campanha parecida com o , quando a mesma BMG aceitou mudar sua logomarca sem precisar de 50 mil contas novas.

Papo furado Muda logo e boa pic.twitter.com/i3hY9ZjOGe — o Altaneiro (@oAltaneiro) July 7, 2020

Entre 2003 e 2004 a Pepsi estampou a Pepsi Twist na camisa do Corinthians e mudou a cor do seu logotipo para anunciar na camisa. pic.twitter.com/2qjo4u02UB — // IDARIO #4 \\ (@idario54) July 7, 2020

Contamos no #RedaçãoSporTV o caso da marca laranja do BMG na camisa do Corinthians. Em vez de atender ao pedido para deixá-la em preto e branco, o banco achou melhor fazer chantagem emocional com o torcedor e condicionar à abertura de 50 mil contas. 🤦🏻‍♂️



→ https://t.co/MNqEtYsO4k pic.twitter.com/1cUB4dMTSb — Rodrigo Capelo (@rodrigocapelo) July 7, 2020

E por incrível que pareça, uma camisa cujo modelo foi muito bem recebido ainda gerou outra discórdia: a Nike também chegou a ser questionada por um possível erro na inspiração do uniforme.

A nova camisa foi anunciada como uma homenagem ao título brasileiro de 1990, com direito a participação de Neto no evento de apresentação do uniforme e a uma comemoração dos 30 anos do feito. O problema é que o modelo parece ter sido inspirado em outro ano.

O uniforme novo do Corinthians é extremamente parecido com o modelo utilizado nos anos de 1992 e 1993. Foram duas temporadas em que o clube ficou em branco, sem conquistar títulos, e viu seus dois maiores rivais serem campeões "de tudo".

O departamento de mkt da @nikefootball tá sabendo bem, hein?! 1o A camisa lancada nao é igual a usada pelo time campeoa em 1990. Esse modelo da foto foi lancado em 1992. Outrossim: CADÊ o manto do @Ronaldo601 ?! Uniforme de 1990 sem o manto do Ronaldo, é sacanagem! — 3mershow (@3mershow) July 7, 2020