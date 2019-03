Nova camisa do Barcelona terá cores da Catalunha e será usada em Madri, diz jornal

Sport destaca que escolha foi feita após culés vencerem os Merengues duas vezes seguidas no Bernabéu

O deve surpreender e quebrar uma tradição na próxima temporada, de acordo com o jornal Sport. O clube vai recuperar a ideia de vestir uma camisa com as cores da bandeira da Catalunha.

O modelo é parecido ao utilizado em 2014 e homenageará uma imagem lendária da Catalunha: Guifré el Pilós, considerado fundador da Catalunha, e será na cor amarela, com marca de quatro dedos na cor vermelha, como se fossem sangue.

Ainda de acordo com a publicação, este o uniforme foi projetado exclusivamente para jogar em Madrid (contra Real e Atlético principalmente) e surgiu após o Barcelona vencer os Merengues duas vezes consecutivas no Santiago Bernabéu nas últimas semanas.

Por fim, o Sport destacou ainda que este será o quarto uniforme do Barça. Ou seja, o clube ainda irá lançar mais três camisetas para a temporada 2019-20.