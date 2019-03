Nova camisa do Barcelona é quadriculada e lembra a da Croácia, segundo site; veja o modelo

O site especializado em uniformes Footy Headlines divulgou o que pode ser o novo uniforme principal do para a temporada 2019/20.

Com modelo inspirado no produzido pela seleção da , a camisa Blaugrana terá desenho em formato xadrez com as cores azul e grená.

Vale lembrar que ambas as equipes possuem a Nike como fornecedora de material esportivo.

Confira as imagens do novo modelo de camisa:

Além dos catalães, o portal também revelou o que pode ser os novos uniformes de , e , todos também vestidos pela fabricante dos .

Veja as imagens das endumentárias:

Leaked Barcelona, Inter, Roma, and Galatasaray Nike home jerseys for next season. Via @Footy_Headlines.



What do you think of them? 🔥 or 🤮? pic.twitter.com/66DWmLh32K