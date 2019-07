Nova camisa de goleiro do Barcelona é colorida, estilo anos 90, segundo site

Portal especializado em mostrar desenhos de uniformes de clubes divulga como será a camiseta de goleiros do Barcelona

Nestes meses, as equipes costumam revelar as contratações feitas para a próxima temporada. A ilusão dos novos reforços não é a única. Há quem se anime para ver as camisetas lançadas pelos clubes.

No , o momento chegou. E o torcedor já sabe quem serão, por exemplo, os seus goleiros. Mas o que eles vão vestir em 2019/2020? A Goal mostra os desenhos adotados pelo clube para a camiseta de goleiro.

Estas são as camisetas que Neto e Marc-André ter Stegen vestirão na temporada. Os uniformes lembram aqueles usados em décadas passadas, sobretudo na década de 1990, totalmente coloridas.