Reportagens da imprensa francesa revelaram que o Paris Saint-Germain pretende agir durante a janela de transferências de verão para contratar o astro francês Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, em uma negociação que pode ser uma das mais importantes do campeão europeu nesta janela de transferências.

De acordo com o que foi divulgado pela rede “L’Équipe”, Oulissi, de 24 anos, tornou-se alvo de crescente interesse por parte dos grandes clubes europeus, apesar de o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, ter afirmado anteriormente que o jogador não está à venda.

O nome do jogador da seleção francesa havia sido recentemente associado a uma transferência para o Real Madrid, considerada a grande contratação prometida pelo presidente Florentino Pérez, mas o clube espanhol apresentou sua esperada oferta por Julián Álvarez.

A reportagem indicou que o Paris Saint-Germain entrou com força nas negociações, em meio a um clima de otimismo na diretoria parisiense quanto à possibilidade de chegar a um acordo para concretizar a transação.

O interesse em Oulissi surge após uma temporada excepcional com a camisa do Bayern de Munique, onde contribuiu diretamente para 53 gols em todas as competições, depois de marcar 22 gols e dar 31 assistências, ajudando o time bávaro a conquistar a tríplice coroa nacional.

Oulissi se prepara atualmente para sua primeira participação na Copa do Mundo com a seleção da França em 2026, enquanto seu contrato com o Bayern de Munique se estende até o verão de 2029, o que significa que qualquer clube que deseje contratá-lo precisará apresentar uma oferta financeira gigantesca para convencer o gigante alemão a abrir mão de uma de suas principais estrelas.