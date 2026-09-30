Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, convocou o ex-jogador do Real Madrid para o elenco da "La Roja", após a saída de mais um lesionado.

Depois de Eric García, a Federação Espanhola de Futebol anunciou hoje a saída de mais um jogador do elenco da seleção, após sofrer uma lesão.

A seleção da Espanha conseguiu uma vitória merecida e ampla diante da Croácia por quatro gols a um ontem, terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A Federação Espanhola informou em comunicado oficial que o jogador do Atlético de Madrid, Álex Grimaldo, deixou o elenco da seleção da Espanha, já que o lateral-esquerdo sentiu um incômodo na coxa esquerda durante o aquecimento antes do confronto de seu país contra a Croácia.

O comunicado acrescentou que, após os exames médicos aos quais Grimaldo foi submetido, decidiu-se excluí-lo da lista da seleção da Espanha como medida preventiva para evitar o agravamento da lesão.

Luis de la Fuente convocou Fran García (27 anos) para substituí-lo, enquanto a seleção espanhola se prepara para enfrentar a República Tcheca e a Croácia pela segunda vez durante a atual data Fifa.

García disputou apenas duas partidas com a seleção da Espanha em 2023, mas depois disso não voltou a integrar a lista.

O ex-jogador do Real Madrid disputou 7 partidas com o Real Betis nesta temporada e conseguiu dar uma assistência.