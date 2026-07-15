"Noussair Mazraoui pode realizar uma nova transferência de grande porte, depois do Bayern de Munique e do Manchester United"

O AC Milan está considerando contratar Noussair Mazraoui para a Série A, segundo o jornalista italiano especializado em transferências Nicolò Schira.

O lateral-direito de 28 anos, natural de Leiderdorp, que defende a seleção marroquina, tem contrato com o Manchester United até meados de 2028.

No entanto, sua agente, Rafaela Pimenta, conversou recentemente com a diretoria do Milan. Mazraoui está aberto à ideia de uma transferência.

De acordo com o Transfermarkt, o ex-jogador do Ajax está avaliado atualmente em 18 milhões de euros. Há dois anos, o Manchester United pagou 15 milhões de euros ao Bayern de Munique para contratar Mazraoui.

No Milan, Mazraoui poderá voltar a trabalhar sob o comando de Ruben Amorim. O português, quando era técnico do Manchester United, ficou muito impressionado com ele.

Até o momento, Mazraoui disputou 77 partidas oficiais pelo Manchester United. Nelas, ele não conseguiu marcar nenhum gol. No entanto, o lateral deu três assistências.

Atualmente, Mazraoui está de férias após a eliminação de Marrocos na Copa do Mundo. Na partida das quartas de final contra a França, perdida sem chances de recuperação, ele causou um pênalti.