Nouri, recuperado de coma, terá contrato cancelado pelo Ajax por contenção de despesas

De acordo com regra da Federação Holandesa, caso o clube não divulgasse a rescisão, o vínculo de Nouri seria renovado automaticamente por mais um ano

Nesta terça-feira (31), o anunciou oficialmente que o contrato de Abdelhak Nouri não será renovado para 2020-21. O holandês era uma das principais promessas da base do clube, mas, após cair no gramado durante um amistoso diante do , acabou sofrendo danos cerebrais permanentes e entrou em coma.

Recentemente, o ex-jogador saiu do coma, mas ainda se encontrava em um estado extremamente dependente de seus familiares, conseguindo apenas se comunicar mexendo sobrancelhas e boca. Agora em casa, a decisão do Ajax de rescindir o contrato de Nouri gerou indignação nas redes sociais.

Segundo determinação da Real Associação de Futebol dos Países Baixos, entidade que organiza o futebol do país, contratos de jogadores holandeses que não serão renovados tem de ser comunicados dois meses antes do final da temporada. Como a temporada europeia terminaria dia 30 de maio, a não-renovação do vínculo de Nouri teria que seria publicada hoje.

Caso contrário, o contrato do jogador seria automaticamente renovado por mais um ano, até o final da temporada 2020-21. Ao mesmo tempo que o clube anunciou o fim do vínculo entre ele e Nouri, também foi divulgado na mídia que as partes ainda não tinham chegado a um acordo financeiro.

Segundo o portal holandês Voetbalzone, a proposta do Ajax seria de 5 milhões de euros. No entanto, a família de Nouri recusou o valor e pede mais dinheiro. A alegação dos familiares é de que o jogador receberia valores muito maiores caso tivesse prosseguido a carreira.

A outra razão que a família utiliza para requisitar uma compensação maior é de que, segundo laudos, houve negligência do setor médico do Ajax, que, se tivesse realizado os procedimentos padrão, teria provavelmente constatado a situação de Nouri mais rapidamente.