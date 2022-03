Nottingham x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Inglaterra 21/22

Nottingham Forest e Liverpool entram em campo neste domingo (20), no The City Ground, às 15h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra 21/22. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Nottingham Forest x Liverpool DATA Domingo, 20 de março de 2022 LOCAL The City Ground, Nottingham - ING HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, vão transmitir o jogo deste domingo, no The City Ground.

MAIS INFORMAÇÕES

O Nottingham Forest sabe que tem uma parada dura pela frente.

O time é o nono colado da Championship (segunda divisão inglesa), e passou pelo Huddesrfield nas oitavas da Copa da Inglaterra.

Do outro lado, o Liverpool é o vice-líder da Premier League, com 69 pontos.

Os Reds também estão vivos na Champions League, além de serem os atuais campeões da da Copa da Liga Inglesa.

Na fase anterior, a equipe de Jurgen Klopp eliminou o Norwich.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NOTTINGHAM FOREST

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Nottingham Forest 3 x 1 QPR Championship 16 de março de 2022 Nottingham Forest 4 x 0 Reading Championship 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Blackpool x Nottingham Forest Championship 2 de abril de 2022 8h30 (de Brasília) Nottingham Forest x Coventry Championship 6 de abril de 2022 15h45 (de Brasília)

LIVERPOOL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 0 x 2 Liverpool Premier League 16 de março de 2022 Brighton 0 x 2 Liverpool Champions League 12 de março de 2022

Próximas partidas