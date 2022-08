Nottingham Forest x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (28), pela quarta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Nottingham Forest recebe o Tottenham neste domingo (28), no City Ground, a partir das 12h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Nottingham Forest busca a sua segundo vitória no campeonato. Em décimo lugar, com 4 pontos, o time segue sem poder contar Moussa Niakhate e Omar Richards, machucados.

Do outro lado, os Spurs entram em campo defendendo a sua posição dentro do G-4, já que estão na terceira posição, com 7 pontos. O Tottenham não terá Cristian Romero, lesionado, enquanto Lucas Moura e Bryan Gil são dúvidas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Cook, McKenna; Williams, Mangala, O'Brien, Toffolo; Gibbs-White; Johnson, Awoniyi.

Possível escalação do Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.

Desfalques da partida

Nottingham Forest:

Moussa Niakhate e Omar Richards: departamento médico.

Tottenham:

Cristian Romero: departamento médico.

Quando é?

JOGO Nottingham Forest x Tottenham DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL City Ground, Nottingham - ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Nottingham Forest

JOGO CAMPEONATO DATA Grimsby Town 0 x 3 Nottingham Forest Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 Everton 1 x 1 Nottingham Forest Premier League 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Nottingham Forest Premier League 31 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Nottingham Forest x Bournemouth Premier League 3 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

Tottenham

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 1 x 0 Wolverhampton Premier League 20 de agosto de 2022 Chelsea 2 x 2 Tottenham Premier League 14 de agosto de 2022

Próximas partidas