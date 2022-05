Nottingham Forest x Sheffield United: onde assistir ao vivo, horário e informações do playoff da Championship 2021/22

Nottingham Forest e Sheffiled United se enfrentam nesta terça-feira (17), no City Ground, a partir das 15h45 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal dos playoffs da Championship. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Nottingham Forest x Sheffiled United DATA Terça-feira, 17 de maio de 2022 LOCAL City Ground - Nottingham, Reino Unido HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 2, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (17), no City Ground.

MAIS INFORMAÇÕES

O Notthingham Forest venceu fora o Sheffield United por 2 a 1, no primeiro jogo das semifinais dos playoffs da Championship, e agora entra em campo com a vantagem do empate para chegar à final em Wembley, e seguir sonhando com o retorno à Premier League.

Mais artigos abaixo

A equipe de Steve Cooper encerrou na quarta posição, com 80 pontos (23 vitórias, 11 empates e 12 derrotas), o que lhe deu a vantagem de decidir o confronto da semifinal em casa.

Já o Sheffield United ficou em quinto lugar, com 75 pontos, registrando 21 vitórias, 12 empates e 13 derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NOTTINGHAM FOREST

JOGO CAMPEONATO DATA Hull City 1 x 1 Nottingham Forest Championship 7 de maio de 2022 Sheffield United 1 x 2 Nottingham Forest Championship 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

SHEFFIELD UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Sheffield United 4 x 0 Fulham Championship 7 de maio de 2022 Sheffield United 1 x 2 Nottingham Championship 14 de maio de 2022

Próximas partidas