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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
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Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Nottingham Forest x Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League
E. Haaland
E. Anderson
E. Maresca

Prévia completa do confronto entre Nottingham Forest e Manchester City no City Ground. O time de Enzo Maresca conseguirá encerrar uma sequência de duas derrotas na Premier League?

Prévia de Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League

crest
Premier League - Rodada 10
City Ground, Nottingham

O Nottingham Forest recebe o Manchester City no City Ground em partida da Premier League no sábado, 6 de novembro, às 13h30 EST e às 17h30 GMT.

Dificuldade para marcar deixa o Forest na zona de rebaixamento

O Forest está em 19º lugar e perdeu quatro dos últimos cinco jogos pelo campeonato sob o comando do novo técnico Oliver Glasner. O time precisa desesperadamente de pontos, mas o mesmo vale para o Manchester City, que vem de duas derrotas seguidas, para Aston Villa e Brighton. A sequência permitiu que o Arsenal, atual campeão, ultrapassasse o City e assumisse a liderança da tabela. O City foi considerado culpado de 114 das 115 acusações financeiras relacionadas a supostas infrações cometidas entre 2009 e 2018. As duas derrotas mencionadas podem indicar que a pressão começa a pesar, mas quem segue em grande fase é o artilheiro Erling Haaland. O norueguês de 26 anos soma 14 gols entre a Premier League e a Champions League pelo time de melhor ataque do campeonato inglês.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

O Nottingham Forest pode surpreender?

O Forest tem ido muito mal em casa e não marcou nenhum gol nos quatro primeiros jogos como mandante pela Premier League. Ainda assim, espera que os confrontos recentes com o City sejam um bom presságio. Venceu esse mesmo duelo em março de 2025 e empatou por 2 a 2 com o City no Etihad Stadium na temporada passada, com Elliot Anderson marcando o gol de empate para o Forest. O inglês agora enfrenta seu ex-clube pela primeira vez desde sua transferência por um valor elevado. O City não perde três jogos seguidos pela Premier League desde 2016, e Enzo Maresca fará de tudo para evitar que isso aconteça.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

  • O City não perde dois jogos seguidos fora de casa pela Premier League desde novembro de 2025.
  • Em cinco das últimas seis vitórias fora de casa pela Premier League, o City não sofreu gols.

Prováveis escalações

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (433): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Manchester City

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaMurilloMurilloM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapG. DonnarummaG. DonnarummaA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesR. DiasR. DiasJ. DokuJ. DokuA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Nottingham Forest

Time titular

Manchester City

Técnico

  • O. Glasner
  • E. Maresca

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