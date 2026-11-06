Prévia de Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

O Nottingham Forest recebe o Manchester City no City Ground em partida da Premier League no sábado, 6 de novembro, às 13h30 EST e às 17h30 GMT.

Dificuldade para marcar deixa o Forest na zona de rebaixamento

O Forest está em 19º lugar e perdeu quatro dos últimos cinco jogos pelo campeonato sob o comando do novo técnico Oliver Glasner. O time precisa desesperadamente de pontos, mas o mesmo vale para o Manchester City, que vem de duas derrotas seguidas, para Aston Villa e Brighton. A sequência permitiu que o Arsenal, atual campeão, ultrapassasse o City e assumisse a liderança da tabela. O City foi considerado culpado de 114 das 115 acusações financeiras relacionadas a supostas infrações cometidas entre 2009 e 2018. As duas derrotas mencionadas podem indicar que a pressão começa a pesar, mas quem segue em grande fase é o artilheiro Erling Haaland. O norueguês de 26 anos soma 14 gols entre a Premier League e a Champions League pelo time de melhor ataque do campeonato inglês.

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O Nottingham Forest pode surpreender?

O Forest tem ido muito mal em casa e não marcou nenhum gol nos quatro primeiros jogos como mandante pela Premier League. Ainda assim, espera que os confrontos recentes com o City sejam um bom presságio. Venceu esse mesmo duelo em março de 2025 e empatou por 2 a 2 com o City no Etihad Stadium na temporada passada, com Elliot Anderson marcando o gol de empate para o Forest. O inglês agora enfrenta seu ex-clube pela primeira vez desde sua transferência por um valor elevado. O City não perde três jogos seguidos pela Premier League desde 2016, e Enzo Maresca fará de tudo para evitar que isso aconteça.

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O City não perde dois jogos seguidos fora de casa pela Premier League desde novembro de 2025.

Em cinco das últimas seis vitórias fora de casa pela Premier League, o City não sofreu gols.

Prováveis escalações

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (433): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

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