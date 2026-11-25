Nottingham Forest x Chelsea: prévia da Premier League
O Nottingham Forest recebe o Chelsea no City Ground na noite de sexta-feira, em um jogo da Premier League que os dois times precisam desesperadamente vencer. A partida começa em 27 de novembro, às 16h EST e às 20h GMT.
Forest ainda busca embalo sob novo comando
O Forest chega após perder por 2 a 0 para o Bournemouth, sua segunda derrota em três jogos pela liga. O time ocupa a 17ª posição e ainda busca resultados mais consistentes sob o comando do novo técnico Oliver Glasner. À frente do Sunderland e da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols, o Forest venceu só duas de suas 11 partidas nesta edição da Premier League. Sua última vitória em casa, porém, foi um excelente triunfo por 3 a 1 sobre o Manchester City. Glasner tentará corrigir a irregularidade do ataque, que passou em branco em três dos últimos cinco jogos pela liga. As atenções estarão voltadas para Liam Delap, autor de dois gols contra o City, clube em cujas categorias de base se formou. Agora, ele enfrenta seu ex-clube, o Chelsea.
Chelsea sob pressão
O Chelsea também tem problemas a resolver sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. O time perdeu por 4 a 1 em casa para o Leeds United no sábado, apesar de ter saído na frente com um gol de Emanuel Emegha. Foi sua terceira derrota em quatro jogos pela liga, na qual sofreu 20 gols em 11 partidas. A torcida vaiou após o apito final em Stamford Bridge, e a dupla de zagueiros de Alonso tem sido alvo de duras críticas. O Chelsea é o oitavo colocado, 12 pontos atrás do líder Arsenal. A campanha de cinco vitórias, um empate e cinco derrotas resume bem seu início irregular de temporada.
Estatísticas e notícias sobre lesões
- O Forest não marcou em três de seus últimos quatro jogos em casa pela liga e sofreu gols em cada uma de suas últimas oito partidas.
- O meia Morgan Gibbs-White, do Forest, é o segundo jogador da Premier League em grandes chances criadas, com nove.
- O Chelsea venceu apenas um de seus últimos quatro jogos fora de casa pela Premier League e marcou três gols nessa sequência.
- O Chelsea não contará com Reece James, Maxence Lacroix e Joao Pedro. Moises Caicedo é dúvida por causa de um problema nas costas.
- O visitante venceu cinco dos últimos seis confrontos diretos pela Premier League.
Prováveis escalações
Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Yates, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.
Chelsea (4-2-3-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Lavia, Henderson; Estevao, Palmer, Rogers; Emegha.