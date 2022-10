Nottingham Forest x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Reds querem continuar sua recuperação no Campeonato Inglês neste sábado (22); veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo embalar no campeonato, o Liverpool visita o Nottingham Forest na manhã deste sábado (22), no City Ground, às 8h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Há nove jogos sem vencer e penúltimo colocado do campeonato com apenas 6 pontos, o Nottingham Forest vai a campo tentando surpreender o forte adversário. Jack Colback, Moussa Niakhate e Omar Richards seguem em recuperação física e são os desfalques dos mandantes. Já o brasileiro Renan Lodi, com problema no tornozelo, é dúvida.

Do outro lado, o Liverpool, sétimo colocado com 16 pontos, quer engatar a terceira vitória consecutiva, mas tem os olhos voltados ao duelo pela Champions League, no meio da semana. Desta forma, o técnico Jurgen Klopp pode mandar a campo uma equipe alternativa, dando descanso a algumas peças, como Salah.

Escalações:

Escalação do provável Nottingham Forest: Henderson; Williams, Cook, McKenna, Lodi; Mangala, Yates, Freuler; Gibbs-White, Dennis, Johnson.

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Salah, Fabinho, Thiago, Carvalho; Núñez, Firmino.

Desfalques

Nottingham Forest

Jack Colback, Moussa Niakhate e Omar Richards, em recuperação, desfalcam os mandantes.

Liverpool

Joel Matip, Arthur Melo, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain, Konate, Diogo Jota e Luis Diaz estão todos no departamento médico.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 8h30 (de Brasília)

• Local: City Ground, Nottingham - ING