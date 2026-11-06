O Real Madrid está prestes a concretizar uma negociação excepcional que atraiu a atenção das direções técnicas dos maiores clubes europeus, depois de se aproximar da contratação do jovem talento inglês JJ Gabriel, de 16 anos, num acordo que se tornou apenas uma questão de tempo.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o Real Madrid conseguiu superar um grupo de grandes clubes europeus, como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Manchester City, Chelsea e Barcelona, que haviam entrado em contato com o entorno do jovem talento após sua decisão de deixar o Manchester United.

A saída de Gabriel do estádio Old Trafford despertou o interesse de vários gigantes da Europa, que ficaram impressionados com o talento do jogador depois que ele conseguiu quebrar diversos recordes relacionados à pouca idade no futebol inglês.

Apesar da polêmica que acompanhou sua saída do Manchester United e do alvoroço gerado em torno do entorno do jogador, isso não afetou o interesse do Real Madrid, que esteve em posição avançada desde o início para fechar a negociação, aproveitando o grande potencial técnico do jogador, que representou as seleções da Inglaterra em todas as categorias de base e marcou três gols em sua estreia na Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis na atual temporada.

Gabriel completou 16 anos no último dia 6 de outubro, idade que permitiu o início dos complexos procedimentos para encerrar seu vínculo com o Manchester United, clube ao qual se juntou em 2022, depois de passar pelas academias de Chelsea, Arsenal e West Ham United.

O jogador ainda não havia completado 11 anos quando se transformou em um fenômeno de grande alcance graças às suas habilidades excepcionais no trato com a bola, pois era capaz de executar milhares de toques sem que a bola caísse ao chão apesar da pouca idade, antes de confirmar sua evolução no Manchester, mostrando que seguia conforme as expectativas.

O ano de 2025 marcou a estreia de Gabriel pela equipe sub-18 do Manchester United, quando tinha 14 anos, ocasião em que marcou dois gols contra o Leeds United, tornando-se o jogador mais jovem a vestir a camisa da equipe na história do clube.

Na temporada seguinte, marcou 26 gols em 29 partidas e recebeu o prêmio de melhor jogador sub-18 da Premier League.

Já em 2026, iniciou sua participação na Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis marcando três gols contra o Sabah, além de ter recebido de Rúben Amorim a oportunidade de treinar com a equipe principal, antes de Michael Carrick escalá-lo pela primeira vez em um amistoso durante o período de preparação para a nova temporada, contra o Atlético de Madrid, na capital sueca, Estocolmo.

A falta de continuidade na obtenção de oportunidades com a equipe principal foi o principal motivo em que seu pai, Joe Okuerwill, se baseou para justificar a decisão do jogador de deixar o Manchester United.

Seu pai já havia jogado futebol em nível profissional na posição de defensor, e não de atacante como seu filho, mas se tornou o principal arquiteto da carreira de Gabriel, começando pela mudança de seu nome para um mais comercializável, até a assinatura de um contrato de patrocínio com a Nike quando tinha apenas 14 anos, um contrato considerado ainda mais lucrativo do que o acordo que a empresa norte-americana havia fechado anteriormente com o craque brasileiro Neymar quando este era adolescente.

Além de seu pai, o agente Ali Barat desempenhou um papel decisivo na definição dos rumos da carreira de Gabriel, já que é o fundador da agência Epic Sports e também é bem conhecido nos corredores do estádio Santiago Bernabéu, depois de ter conduzido a negociação da transferência de Denzel Dumfries ao Real Madrid no último verão.

Com a aproximação da data de seu aniversário de 16 anos, Gabriel apresentou um pedido oficial para deixar o Manchester United no último mês de setembro. Durante as últimas semanas, o jogador vem treinando na Espanha sob a supervisão de um treinador particular, à espera da conclusão de sua transferência para o Real Madrid, negociação que só depende da assinatura para o anúncio oficial.

Espera-se que o Manchester United receba um valor limitado pelos direitos de formação do jogador, com estimativas que apontam para cerca de 300 mil libras esterlinas apenas, enquanto os dirigentes do clube inglês sentem grande pesar pela perda de um talento cujo valor futuro muitos preveem que ultrapasse os 100 milhões de euros.

Gabriel iniciará sua carreira na equipe do Real Madrid Castilla, ficando sob a supervisão de José Mourinho e sua comissão técnica.

O plano consiste em preparar sua transição para a equipe principal de forma mais suave, evitando as turbulências que acompanharam sua saída do Manchester United.

Notificação oficial

No mesmo sentido, Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta na rede X: "A transferência de JJ Gabriel para o Real Madrid está iminente, já que a gestão de negócios do talento de 16 anos informou todos os clubes interessados sobre sua decisão final".

E acrescentou: "A notificação oficial chegou aos grandes clubes que buscavam contratá-lo, de que Gabriel só deseja se transferir para o Real Madrid, ao mesmo tempo em que são dados os retoques finais nas cláusulas do acordo. O fechamento da negociação está muito próximo".