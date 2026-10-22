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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduzido por

Notícias sobre o adiamento da partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej: novo horário é definido

Al-Ahli x Al-Khaleej
Al-Ahli
Al-Khaleej
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Confusão na tabela de jogos da Roshn Saudi League

Relatos da imprensa saudita revelaram que a Liga Profissional Saudita Roshan caminha para adiar a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej, que estava marcada para esta quinta-feira à noite no estádio Al-Inma, em Jidá, pela 11ª rodada da competição nacional.

De acordo com o que afirmou o jornalista saudita Sami Al-Qadi, ficou decidido adiar a partida por conta das condições dos voos.

A mesma fonte esclareceu que o Al-Khaleej não conseguiu, até a manhã desta quinta-feira, deixar o aeroporto de Dammam rumo a Jidá.

Ele indicou que é provável que a partida seja realizada amanhã, sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, enquanto o jogo entre Al-Ittihad e Al-Diriyah será disputado no estádio Al-Inma.

Caso isso aconteça, o dia de amanhã verá a realização de 4 partidas dos grandes clubes na Liga Roshan dentro da mesma rodada, pois, além das duas partidas mencionadas anteriormente, o Al-Nassr também jogará contra o Al-Faisaly, e o Al-Hilal enfrentará o Al-Qadisiyah.



#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al QadsiahAl QadsiahALQ
10811249+1525
V
V
V
E
V
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
V
V
V
D
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
9711207+1322
V
V
E
V
D
4
Al-IttihadAl-IttihadITT
96211810+820
V
D
V
V
V
5
Al-AhliAl-AhliAHL
96032312+1118
V
V
V
D
V
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
D
D
E
V
V
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
V
E
D
E
V
8
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
104331416-215
D
V
E
E
E
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
93331418-412
D
D
D
V
E
10
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
10262913-412
V
V
E
E
E
11
Al HazemAl HazemALH
102351014-49
D
D
E
D
V
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
9234918-99
D
E
V
E
D
13
Al-ShababAl-ShababALS
91531113-28
E
V
E
D
D
14
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
E
V
D
E
E
15
Al-FayhaAl-FayhaALF
101451017-77
D
D
E
E
D
16
Al FatehAl FatehALF
10136920-116
D
V
D
D
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
D
E
D
D
D
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
D
E
D
D
D
AFC Champions League
Rebaixamento

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