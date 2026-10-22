Relatos da imprensa saudita revelaram que a Liga Profissional Saudita Roshan caminha para adiar a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej, que estava marcada para esta quinta-feira à noite no estádio Al-Inma, em Jidá, pela 11ª rodada da competição nacional.

De acordo com o que afirmou o jornalista saudita Sami Al-Qadi, ficou decidido adiar a partida por conta das condições dos voos.

A mesma fonte esclareceu que o Al-Khaleej não conseguiu, até a manhã desta quinta-feira, deixar o aeroporto de Dammam rumo a Jidá.

Ele indicou que é provável que a partida seja realizada amanhã, sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, enquanto o jogo entre Al-Ittihad e Al-Diriyah será disputado no estádio Al-Inma.

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 14:00 ALK

Caso isso aconteça, o dia de amanhã verá a realização de 4 partidas dos grandes clubes na Liga Roshan dentro da mesma rodada, pois, além das duas partidas mencionadas anteriormente, o Al-Nassr também jogará contra o Al-Faisaly, e o Al-Hilal enfrentará o Al-Qadisiyah.







