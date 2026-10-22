Relatos da imprensa saudita revelaram que a Liga Profissional Saudita Roshan caminha para adiar a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej, que estava marcada para esta quinta-feira à noite no estádio Al-Inma, em Jidá, pela 11ª rodada da competição nacional.
De acordo com o que afirmou o jornalista saudita Sami Al-Qadi, ficou decidido adiar a partida por conta das condições dos voos.
A mesma fonte esclareceu que o Al-Khaleej não conseguiu, até a manhã desta quinta-feira, deixar o aeroporto de Dammam rumo a Jidá.
Ele indicou que é provável que a partida seja realizada amanhã, sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, enquanto o jogo entre Al-Ittihad e Al-Diriyah será disputado no estádio Al-Inma.
Caso isso aconteça, o dia de amanhã verá a realização de 4 partidas dos grandes clubes na Liga Roshan dentro da mesma rodada, pois, além das duas partidas mencionadas anteriormente, o Al-Nassr também jogará contra o Al-Faisaly, e o Al-Hilal enfrentará o Al-Qadisiyah.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|8
|1
|1
|24
|9
|+15
|25
V
V
V
E
V
|2
|9
|8
|0
|1
|27
|7
|+20
|24
V
V
V
D
V
|3
|9
|7
|1
|1
|20
|7
|+13
|22
V
V
E
V
D
|4
|9
|6
|2
|1
|18
|10
|+8
|20
V
D
V
V
V
|5
|9
|6
|0
|3
|23
|12
|+11
|18
V
V
V
D
V
|6
|10
|5
|1
|4
|14
|9
|+5
|16
D
D
E
V
V
|7
|10
|4
|3
|3
|9
|9
|0
|15
V
E
D
E
V
|8
|10
|4
|3
|3
|14
|16
|-2
|15
D
V
E
E
E
|9
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
D
D
D
V
E
|10
|10
|2
|6
|2
|9
|13
|-4
|12
V
V
E
E
E
|11
|10
|2
|3
|5
|10
|14
|-4
|9
D
D
E
D
V
|12
|9
|2
|3
|4
|9
|18
|-9
|9
D
E
V
E
D
|13
|9
|1
|5
|3
|11
|13
|-2
|8
E
V
E
D
D
|14
|9
|1
|4
|4
|10
|17
|-7
|7
E
V
D
E
E
|15
|10
|1
|4
|5
|10
|17
|-7
|7
D
D
E
E
D
|16
|10
|1
|3
|6
|9
|20
|-11
|6
D
V
D
D
D
|17
|10
|0
|4
|6
|4
|17
|-13
|4
D
E
D
D
D
|18
|8
|0
|2
|6
|6
|15
|-9
|2
D
E
D
D
D