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Notícias falsas: Mourinho responde aos rumores sobre seu envolvimento na crise de Cristiano Ronaldo

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Mourinho se recusa a envolver seu nome na crise entre Cristiano Ronaldo e Portugal

José Mourinho, treinador do Real Madrid, negou as declarações atribuídas a ele sobre a crise de seu ex-jogador Cristiano Ronaldo com a seleção de seu país, Portugal.

O jornal Marca informou que Mourinho publicou uma mensagem contundente em suas contas nas redes sociais, na qual descreveu as declarações que lhe foram atribuídas como "notícias falsas", especificamente aquelas que se espalharam principalmente no Brasil, a respeito do caso de Ronaldo.

O treinador do Real Madrid negou ter falado sobre esse assunto, afirmando que não tem "nenhum comentário" a fazer sobre um tema que está completamente distante dele.

Mourinho nutre o máximo respeito pela Federação Portuguesa de Futebol, pelo treinador da seleção Jorge Jesus e por Cristiano Ronaldo, e por isso não deseja interferir de forma alguma nesse caso, especialmente depois de lhe terem sido atribuídas declarações que, de início, nunca partiram dele.

Mourinho passou o dia em Valdebebas, onde trabalhou com seus jogadores, antes de se dirigir ao hospital para visitar Raúl Asencio e saber de seu estado, após o jogador ter se submetido a uma cirurgia em decorrência de uma fratura por estresse no osso da perna.


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