Notícia terrível: filho de Cody Gakpo faleceu durante a gravidez

Cody Gakpo e sua namorada, Noa van der Bij, compartilharam uma notícia trágica em suas páginas nas redes sociais. Seu filho, Elijah Raphael Gakpo, faleceu durante a gravidez.

“Com o coração partido, trazemos a notícia devastadora de que nosso filho faleceu durante a gravidez. Agradecemos por todo o apoio e pelas mensagens carinhosas.”

“Elijah Raphael Gakpo. Amado para sempre. Para sempre em nossos corações”, conclui Van der Bij na postagem em sua página do Instagram.

Van der Bij e Gakpo estão juntos desde 2020. Em 2024, eles receberam seu primeiro filho: Samuël Seth Gakpo.