Noticia Goal: Benzema consegue "fugir" da sala de cirurgia

Decisão estava pendente de um exame médico final, que mostrou "apenas" uma luxação no dedinho

Benzema definitivamente conseguiu driblar a sala de cirurgia, confrme conseguiu apurar a Goal. O francês não precisará operar seu dedinho, o que lhe causou muitos problemas desde que se machucou em Benito Villamarín há dez dias. Será o suficiente proteger o seu dedo mínimo com uma tala durante o próximo mês. Nada que o impeça de jogar futebol, portanto. A preocupação acaba definitivamente no Real Madrid, que sempre se mostrou otimista sobre o assunto.

Como a Goal publicou no meio da última semana, a decisão de passar pela sala de cirurgia ainda estava no ar, dependendo de como ele se sentisse contra o Sevilla, e, especialmente, pelo aguardo de uma última série de exames. O francês não teve problemas no duelo e os testes realizados depois do duelo foram positivos para o jogador.

O atacante do Real Madrid afetou apenas o tecido mole do dedo mínimo, resultado do que foi diagnosticado como uma luxação. Assim, a operação foi descartada ou adiada para o final da temporada. Em um mês, Benzema deverá poder atuar sem a necessidade da tala que usou diante do Sevilla.