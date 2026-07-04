Os contratos firmados entre a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e as emissoras de TV que transmitem a Copa do Mundo de 2026 impõem uma cláusula rigorosa que as obriga contratualmente a exibir imagens do presidente da entidade, Gianni Infantino, durante as partidas, o que deixa claro que sua presença constante no torneio atual não é mera coincidência.

De acordo com o site “sportbible”, a presença constante de Infantino ocorre em um momento em que o presidente da FIFA enfrenta inúmeras críticas e polêmicas, ao mesmo tempo em que recebe um salário exorbitante por seu papel na liderança e no desenvolvimento da Copa do Mundo.

As recentes posições de Infantino, especificamente sobre a aplicação dos intervalos para hidratação, provocaram a ira dos torcedores de futebol, depois que ele insistiu em sua implementação e alegou que isso ajudou a seleção inglesa a salvar o resultado contra o Congo.

A torcida exigiu que o presidente da FIFA não se intrometesse nas mudanças no futebol, considerando que isso não é de sua competência; no entanto, as pausas de três minutos continuarão em todas as partidas para garantir a imparcialidade do torneio, independentemente dos resultados.

O presidente da FIFA conseguiu, em grande medida, apresentar uma exibição notável na Copa do Mundo conjunta entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, que atualmente se prepara para atingir o auge da emoção com as câmeras focadas no rosto de Infantino como ponto central — o que não é mera coincidência, mas sim resultado de um motivo específico por trás de sua presença nas arquibancadas em quase todas as partidas.

A torcida começou a questionar seriamente os motivos das aparições frequentes do famoso dirigente nos telões e o segredo por trás de vê-lo sentado no trono da FIFA várias vezes durante uma mesma partida.

Eli Menjem, apresentador da rede Cuba 90, revelou que existe uma cláusula efetiva nos contratos assinados com as emissoras, como a Fox Sports, que as obriga a transmitir imagens do presidente da FIFA durante as partidas.

Mingem afirmou, em declaração na plataforma X: “Fui informado por uma fonte muito confiável no mundo da transmissão televisiva de que a resposta é sim, uma vez a cada tempo. Mas eles não exibem isso no estádio por causa das vaias”.

Essas notícias coincidem com reportagens semelhantes publicadas pela revista *The New Yorker*, na qual se alegou que os diretores da transmissão oficial do torneio receberam instruções claras durante a Copa do Mundo do Catar de 2022 para mostrar Infantino nas arquibancadas uma vez a cada partida, desde que ele não ficasse olhando para o celular, uma regra que foi renovada na edição atual do torneio.

Gianni Infantino marcou presença constante na última edição no Catar, devido ao tamanho reduzido do país, o que facilitou seu acesso a todos os estádios.

Apesar da ampla extensão da Copa do Mundo de 2026, distribuída entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, Infantino não conseguiu comparecer a todas as partidas, mas demonstrou grande e intensa atividade em suas viagens e deslocamentos.

Relatos indicam que Infantino já percorreu 31 mil milhas em voos de jatos particulares para assistir a pelo menos uma partida por dia, com o patrocínio da Qatar Airways.

Somente nos primeiros cinco dias do torneio, o presidente da FIFA viajou da Cidade do México para Guadalajara, depois para Los Angeles, São Francisco, Vancouver, Miami e Seattle, retornando novamente a Los Angeles.

A diminuição do ritmo das partidas da Copa do Mundo, com a entrada nas fases eliminatórias mais avançadas, facilita a tarefa do presidente da FIFA de assistir aos jogos, já que se espera que ele apareça ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas etapas finais do torneio.