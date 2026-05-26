Notícia especial: Jogador do Ajax que ainda não estreou pode sonhar seriamente com a Copa do Mundo

Paul Reverson (20), natural de Amsterdã, pode continuar sonhando em disputar a Copa do Mundo com Gana. O talentoso goleiro do Ajax participará, na próxima semana, do estágio de preparação extraordinário das Black Stars.
Reverson, de 20 anos, ainda aguarda sua estreia na equipe principal do Ajax, mas, apesar disso, espera participar do maior palco do futebol.
O goleiro do Jong Ajax faz parte do elenco de 28 jogadores de Gana. O técnico Carlos Queiroz ainda vai tomar algumas decisões finais na reta final para a Copa do Mundo.
O ex-jogador do Ajax e craque Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) não fará parte da equipe e perderá a Copa do Mundo devido a uma lesão. Gana ainda vai dispensar dois jogadores antes da Copa do Mundo.
Há uma chance considerável de que Reverson seja um deles. Para o estágio de pré-temporada, Queiroz convocou cinco goleiros: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang e Solomon Agbasi são os outros candidatos entre as traves.
Agora que Kudus está fora, Thomas Partey (Villarreal), Antoine Semenyo (Manchester City) e Iñaki Williams (Athletic Club) são os grandes destaques do Gana.
O Gana enfrentará o País de Gales em 2 de junho, em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo. O país africano disputará a competição neste verão em um grupo com Inglaterra, Croácia e Panamá.