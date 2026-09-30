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Gianni InfantinoGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Notícia dolorosa para o presidente da FIFA, Gianni Infantino: Federação Suíça de Futebol (SFV) retira apoio

Suíça
Suíça F

A Federação Suíça de Futebol (SFV) retirou seu apoio à candidatura de Gianni Infantino para um novo mandato como presidente da FIFA. Alguns acontecimentos muito discutidos estão na origem da decisão da entidade, que já confirmou a notícia.

Em uma reunião realizada em 25 de setembro, foi decidido que a SFV retiraria seu apoio a Infantino. O motivo direto para a mudança de rumo da SFV são os incidentes envolvendo o cartão vermelho na Copa do Mundo para Folarin Balogun e o "escândalo das ações".

Durante a Copa do Mundo, Infantino passou a ser alvo de críticas depois que o cartão vermelho recebido pelo atacante americano Balogun na fase de 32 avos de final contra a Bósnia e Herzegovina não teve consequências.

Após a interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspensão pelo cartão vermelho foi suspensa, o que na prática significou que Balogun, para a revolta de muitos, pôde "simplesmente" atuar nas oitavas de final contra a Bélgica, derrota por 4 a 1.

Também depois da Copa do Mundo, Infantino voltou aos holofotes por seu plano de vender ações do torneio a investidores privados. A UEFA foi a primeira confederação continental a se manifestar duramente contra Infantino, seguida pela CONCACAF (América do Norte e Central) e pela AFC (Ásia).

"A decisão vem após uma avaliação minuciosa dos acontecimentos dos últimos meses", declarou a SFV. "Na SFV, diversos incidentes levantam questões fundamentais sobre liderança, governança, transparência e processos de tomada de decisão dentro da FIFA."

"Isso diz respeito, em especial, às questões de clareza das regras e integridade competitiva no caso Balogun, assim como à integração institucional e à responsabilização em relação à FIFA Forward Enterprise."

A retirada da SFV é dolorosa para Infantino, que nasceu na Suíça e ainda reside no país alpino, em Valais. O dirigente de 56 anos já é há mais de dez anos o sucessor do compatriota Sepp Blatter, sem contar um curto período interino de Issa Hayatou.

Infantino, que ainda conta com o apoio da CAF (África), OFC (Oceania) e CONMEBOL (América do Sul), espera ser reeleito em março do ano que vem, em Rabat, no Marrocos, como presidente da FIFA. Um desafiante ainda não se apresentou oficialmente.


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