Notícia de destaque: atacante iraquiano detido por horas pelo ICE pouco antes da Copa do Mundo

O atacante iraquiano Aymen Hussein foi interrogado por várias horas no aeroporto O’Hare, em Chicago, ao chegar aos Estados Unidos, segundo um dirigente da federação iraquiana. A Federação Iraquiana de Futebol reagiu no X com críticas contundentes à FIFA.

O atacante ficou detido e foi interrogado no aeroporto por quase sete horas. Segundo o dirigente, o fotógrafo da equipe, Talal Salah, teve sua entrada nos Estados Unidos recusada.

O telefone de Hussein foi revistado na chegada, segundo o dirigente iraquiano. “O fotógrafo da equipe, Salah, ficou detido por mais de dez horas, passou por revistas semelhantes em seu telefone e, por fim, teve sua entrada nos EUA negada.”

A agência de notícias Reuters informa que o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA (ICE) e o Departamento de Segurança Interna não responderam, até o momento, aos pedidos de comentários sobre o interrogatório relatado.

No sábado, a Federação Iraquiana de Futebol se pronunciou por meio de uma declaração contundente. “Parabéns à FIFA por atribuir a Copa do Mundo a um país capaz de reter por sete horas um jogador que nunca foi manchete em nenhum outro lugar a não ser por suas atuações em campo.”

“Quando o artilheiro do Iraque, que se classificou para o maior evento esportivo do mundo, pode ser tratado como suspeito ao chegar, é difícil não se perguntar que tipo de recepção aguarda certas seleções, como o Irã, e seus torcedores”, escreve a federação no X.

Além disso, a federação menciona a tão criticada Copa do Mundo no Catar. “Durante anos, cada aspecto da organização no Catar foi examinado, comentado e criticado. Espero que os Estados Unidos sejam submetidos ao mesmo nível de controle e atenção da mídia. Bravo, senhor Infantino.”