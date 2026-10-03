O primeiro-ministro britânico Andy Burnham foi vítima de chantagem. O autor: os Emirados Árabes Unidos. Segundo o The Telegraph, o país está pressionando Burnham para que o Manchester City não seja punido com rigor.

Na última sexta-feira, a bomba estourou na Inglaterra. O Manchester City foi considerado culpado de violar 114 vezes as Regras Financeiras da Premier League.

O Manchester City recorreu da decisão. Ainda podem levar meses até ficar claro se o clube é de fato culpado e qual punição paira sobre ele.

Enquanto isso, as especulações correm soltas. Na quinta-feira, o primeiro-ministro britânico Burnham comentou o caso. Ele disse que seria um drama para a Inglaterra se os proprietários árabes vendessem o clube, por causa dos muitos investimentos deles em Manchester.

Isso lhe rendeu muitas críticas, o que o levou, um dia depois, a recuar e dizer: “Nenhum clube está acima da lei.” Na noite de sexta-feira, o The Telegraph publicou um artigo estarrecedor.

Em resposta ao Vale do Silício americano, o governo britânico pretende construir um gigantesco polo de tecnologia entre Oxford e Cambridge. Para isso, investidores são extremamente necessários.

Segundo o The Telegraph , xeiques árabes, que fariam investimentos pesados no projeto, disseram a Burnham e a outros políticos britânicos que fechariam a torneira desse projeto caso o Manchester City seja considerado culpado.