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Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty
Bart DHanis

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Notícia bombástica: Arsenal quer contratar jogador do Manchester United com 400 partidas pelo clube

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O Arsenal está acompanhando de perto a situação de Marcus Rashford, segundo informa o Manchester Evening News. O finalista da Liga dos Campeões pretende agir caso o FC Barcelona não exerça a opção de compra de trinta milhões de euros.

Rashford passou pela base do Manchester United e disputou pouco mais de quatrocentas partidas na equipe principal, até ser emprestado ao Aston Villa no inverno da temporada passada.

Lá, ele conseguiu se adaptar, o que lhe rendeu uma transferência temporária para o Barça. O jogador, que já disputou 70 partidas pela seleção inglesa, marcou 13 gols e deu 12 assistências em 46 jogos na Espanha.

O Barcelona ainda não está totalmente convencido quanto a Rashford. O clube possui uma opção de compra de trinta milhões de euros. Hansi Flick deve dar o veredicto, mas ainda não se decidiu.

Se o Barça decidir não exercer a opção de compra, o Arsenal quer entrar na disputa. Os Gunners estão em busca de um reforço para a lateral esquerda, já que Gabriel Martinelli e Leandro Trossard são atualmente as únicas opções.

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A mídia local também informa que o Bayern de Munique está de olho. Além de Rashford, o clube também está de olho em Anthony Gordon, do Newcastle United.

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