Relatos da imprensa revelaram a situação do goleiro marroquino Yassine Bounou e do ponta holandês Crysencio Summerville, astros do Al-Hilal, quanto à participação na próxima partida contra o Al-Taawoun pela Saudi Pro League.
O Al-Hilal visita o Al-Taawoun neste sábado, depois de amanhã, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Saudi Pro League.
O jornal saudita Arriyadiyah afirmou que as chances de Bounou participar da partida ficaram reduzidas, por causa da lesão que ele sofreu no período recente.
Bounou havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa antes do confronto com o Neom, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, pela sexta rodada da Saudi Pro League, quando Mohammed Al-Owais entrou em seu lugar, mas não conseguiu proteger a equipe da derrota por 2 a 0.
Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora
O jornal esclareceu que a situação do goleiro marroquino quanto a viajar com a delegação do Al-Hilal para Al-Qassim parece incerta, após as sessões de tratamento às quais ele se submeteu ontem, quarta-feira, e que a situação definitiva deverá ficar clara no último treino antes da viagem.
Por outro lado, Summerville ficou apto a participar da partida contra o Al-Taawoun, após se recuperar da lesão que sofreu no último confronto contra o Neom.
O Arriyadiyah apontou que a queixa muscular do ponta holandês é simples, o que o deixa apto a participar da partida normalmente.
Vale lembrar que o Al-Hilal ocupa a liderança da tabela de classificação da liga saudita com 15 pontos, à frente do Al-Nassr e do Al-Qadsiah, segundo e terceiro colocados, respectivamente, pelo saldo de gols.