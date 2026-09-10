Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081063805.jpgAbdullah Ahmed
Ahmed Mansy

Traduzido por

Notícia boa e notícia triste: revelada a situação de Bono e Somerville para a partida contra o Al-Taawoun

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Y. Bounou
C. Summerville
Arábia Saudita
Marrocos
Países Baixos

O "Líder" busca reencontrar o embalo das vitórias

Relatos da imprensa revelaram a situação do goleiro marroquino Yassine Bounou e do ponta holandês Crysencio Summerville, astros do Al-Hilal, quanto à participação na próxima partida contra o Al-Taawoun pela Saudi Pro League.

O Al-Hilal visita o Al-Taawoun neste sábado, depois de amanhã, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Saudi Pro League.

O jornal saudita Arriyadiyah afirmou que as chances de Bounou participar da partida ficaram reduzidas, por causa da lesão que ele sofreu no período recente.

Bounou havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa antes do confronto com o Neom, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, pela sexta rodada da Saudi Pro League, quando Mohammed Al-Owais entrou em seu lugar, mas não conseguiu proteger a equipe da derrota por 2 a 0.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Campeonato Saudita
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Ingressos para as partidas da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

O jornal esclareceu que a situação do goleiro marroquino quanto a viajar com a delegação do Al-Hilal para Al-Qassim parece incerta, após as sessões de tratamento às quais ele se submeteu ontem, quarta-feira, e que a situação definitiva deverá ficar clara no último treino antes da viagem.

Por outro lado, Summerville ficou apto a participar da partida contra o Al-Taawoun, após se recuperar da lesão que sofreu no último confronto contra o Neom.

O Arriyadiyah apontou que a queixa muscular do ponta holandês é simples, o que o deixa apto a participar da partida normalmente.

Vale lembrar que o Al-Hilal ocupa a liderança da tabela de classificação da liga saudita com 15 pontos, à frente do Al-Nassr e do Al-Qadsiah, segundo e terceiro colocados, respectivamente, pelo saldo de gols.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google