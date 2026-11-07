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A sequência de quatro jogos sem perder do Tottenham Hotspur chegou ao fim com uma derrota apertada por 1 a 0 para o Leeds United. Apesar de dominar a posse de bola, a equipe de Roberto De Zerbi foi derrotada por um gol de Noah Okafor nos minutos finais.

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O Tottenham Hotspur teve uma tarde frustrante em Elland Road e sofreu uma derrota por 1 a 0 que evidenciou suas atuais inconsistências táticas sob o comando de Roberto De Zerbi. Apesar de ter 61% da posse de bola, o Tottenham não teve a objetividade necessária no terço final para superar a sólida defesa do Leeds e finalizou apenas sete vezes ao longo dos 90 minutos. A partida foi decidida por uma desatenção no fim, que permitiu a Noah Okafor marcar aos 79 minutos e garantir os três pontos para os donos da casa.

Taticamente, o Tottenham teve dificuldade para transformar seu domínio territorial em chances claras de gol e terminou a partida com um xG de apenas 1,19, contra 2,49 do Leeds. A ausência de vários jogadores importantes para a criação, por lesão, foi evidente: o meio-campo não conseguiu abastecer com regularidade um ataque que passou por mudanças. Embora a defesa tenha, em grande parte, contido Dominic Calvert-Lewin, a dificuldade para lidar com as transições levou a um fim de jogo agitado, e o Tottenham deixou Yorkshire sem pontos.

Goleiro e defesa

Antonin Kinsky - 6/10

O jovem goleiro fez duas defesas e, de modo geral, mostrou segurança na distribuição de bola. Cobrou dez tiros de meta, já que o Leeds frequentemente pressionava no campo de ataque. Pouco pôde fazer no gol de Okafor, que finalizou com precisão de perto após uma falha defensiva.

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Pedro Porro - 5/10

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Uma tarde difícil para o espanhol, que não conseguiu dar ao ataque o impulso habitual. Recebeu cartão amarelo aos 51 minutos e foi substituído aos 65, quando De Zerbi buscou mais solidez defensiva ou uma mudança de esquema.

Micky van de Ven - 6/10

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O capitão comandou a equipe desde a defesa e foi responsável por várias das 28 interceptações do time. No entanto, teve dificuldades para cobrir os espaços quando o Leeds aumentou a pressão no segundo tempo. Recebeu cartão amarelo logo aos 15 minutos, o que talvez o tenha obrigado a jogar com mais cautela do que o habitual nos contra-ataques do Leeds.

Jan Paul van Hecke - 6/10

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O zagueiro teve muito trabalho e contribuiu para os 52 cortes feitos pela defesa do Tottenham. Venceu a maioria dos duelos individuais, mas participou da falha coletiva ao não acompanhar a movimentação de Okafor no gol da vitória.

Andrew Robertson - 5/10

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O escocês tentou avançar pelo lado e dar amplitude ao ataque, contribuindo para os 22 cruzamentos dos visitantes, mas poucos chegaram aos destinatários. Na defesa, estava fora de posição na jogada que terminou no gol do Leeds.

Meio-campo

Mateus Fernandes - 5/10

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Teve dificuldade para impor sua qualidade técnica em um meio-campo congestionado. Não finalizou no alvo e foi substituído aos 65 minutos depois de não conseguir superar as linhas de marcação diante de uma dupla de meio-campo física do Leeds.

Sandro Tonali - 5/10

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Embora tenha ajudado o Tottenham a completar 508 passes, sua contribuição se deu principalmente em passes laterais. Faltou-lhe a intensidade habitual nos desarmes, e recebeu um cartão amarelo aos 88 minutos, quando a frustração veio à tona.

Archie Gray - 6/10

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Contra seu ex-clube, o meio-campista de 20 anos mostrou lampejos de sua capacidade de avançar com a bola. Trabalhou duro defensivamente, em uma partida na qual o Tottenham fez mais interceptações que os donos da casa, mas não conseguiu dar o passe decisivo no terço final.

Ataque

Omar Marmoush - 5/10

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Passou despercebido durante boa parte dos 65 minutos em que esteve em campo. Teve dificuldade para encontrar espaço entre os zagueiros do Leeds e não finalizou nenhuma vez antes de ser substituído por Dejan Kulusevski.

Mathys Tel - 4/10

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Uma atuação inicial decepcionante do jovem, substituído pouco antes do intervalo, aos 43 minutos. Não conseguiu participar de forma eficaz da construção das jogadas, e sua saída para a entrada de Dominic Solanke sugeriu que De Zerbi estava insatisfeito com o desempenho tático de sua linha de ataque.

Mohamed Kudus - 6/10

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Foi o mais perigoso dos atacantes do Tottenham e tentou superar seu marcador em várias ocasiões. Participou da maioria dos contra-ataques da equipe, mas acabou substituído aos 83 minutos, enquanto o Tottenham buscava o empate.

Reservas e técnico

Dominic Solanke - 6/10

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Entrou aos 43 minutos no lugar de Tel. Deu à equipe uma referência no ataque, de que ela precisava, e melhorou sua capacidade de segurar a bola, mas recebeu poucos passes na área enquanto o Tottenham tentava superar a defesa recuada do Leeds.

Conor Gallagher - 5/10

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Entrou aos 65 minutos para dar mais energia ao meio-campo, mas teve dificuldade para mudar o ritmo da partida. Cometeu duas faltas em sua breve participação, à medida que o jogo ficava mais truncado.

Rodrigo Bentancur - 5/10

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Entrou aos 65 minutos. Manteve a bola em circulação, mas faltou-lhe criatividade para abrir a defesa do Leeds no quarto final da partida.

Dejan Kulusevski - 5/10

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Substituiu Marmoush aos 65 minutos. Participou bastante do jogo, mas seus cruzamentos foram frequentemente afastados pela defesa do Leeds, que fez 59 cortes.

Luca Williams-Barnett - sem nota

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Entrou aos 83 minutos no lugar de Kudus. O adolescente, muito bem avaliado, teve pouco tempo para influenciar o resultado.

Roberto De Zerbi - 4/10

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O italiano errou na estratégia. Sua equipe dominou a posse de bola, mas não teve um plano B quando o Leeds recuou. O cartão amarelo que recebeu aos 51 minutos refletiu a crescente frustração do time, e a substituição precoce de Tel sugere que seu plano de jogo inicial não funcionou.