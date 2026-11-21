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O Tottenham teve uma atuação segura no Tottenham Hotspur Stadium e venceu o Ipswich Town por 2 a 0. Gols de Luca Williams-Barnett e Dominic Solanke garantiram que os três pontos ficassem no norte de Londres.

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O Tottenham teve uma atuação disciplinada taticamente para vencer o Ipswich Town por 2 a 0 e manter sua trajetória de crescimento na Premier League. O time da casa teve 64% da posse de bola e registrou expressivos 2,77 gols esperados (xG), números que ilustram seu domínio territorial e na criação de chances. Williams-Barnett abriu o placar aos 15 minutos, com um gol que tranquilizou a torcida e obrigou os visitantes a abandonar a postura defensiva em bloco baixo.

O Tottenham manteve a intensidade no segundo tempo, e Solanke ampliou aos 51 minutos após uma excelente construção da jogada. Na defesa, a equipe de Roberto De Zerbi passou por poucos sustos e permitiu ao Ipswich apenas três finalizações no alvo durante a partida. Embora os visitantes tenham tentado reagir com uma série de substituições, a organização do Tottenham resistiu. Assim, o time administrou os minutos finais com relativa tranquilidade e terminou sem sofrer gols.

Goleiro e defesa

Antonin Kinsky - 7/10

Uma tarde relativamente tranquila para o jovem goleiro, pouco exigido pelo ataque do Ipswich. Fez três defesas para não sofrer gols e mostrou segurança na distribuição da bola, ajudando o Tottenham a construir jogadas desde a defesa. Também chamou a atenção pelo controle da área nos seis escanteios do Ipswich.

Pedro Porro - 8/10

O capitão deu o exemplo e forneceu a assistência decisiva para o primeiro gol, aos 15 minutos. Porro foi uma opção constante pela direita, conciliando as tarefas defensivas com ultrapassagens de alto nível. Seus cruzamentos seguem entre as armas táticas mais perigosas do Tottenham.

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Jan Paul van Hecke - 7/10

O zagueiro deu solidez à defesa e lidou com tranquilidade com a imposição física dos atacantes do Ipswich. Contribuiu para o total de 25 cortes da equipe e foi fundamental para impedir que os visitantes criassem chances de alto valor nas transições.

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Destiny Udogie - 7/10

Udogie mostrou seu habitual vigor físico pela esquerda e frequentemente se deslocou para o centro para criar superioridade numérica no meio-campo. Foi disciplinado defensivamente até ser substituído aos 79 minutos, quando De Zerbi buscou renovar as energias pelos lados para a reta final.

Marcos Senesi - 7/10

Senesi formou uma boa dupla com Van Hecke e mostrou ótima antecipação para interceptar as tentativas de ligação direta do Ipswich. Foi preciso com a bola e teve papel importante na linha defensiva alta, que deixou os visitantes impedidos em duas ocasiões.

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Meio-campo

Mohammed Kudus - 7/10

Kudus teve uma atuação incansável e deu a energia necessária para atrapalhar as tentativas do Ipswich de construir jogadas. Recebeu cartão amarelo aos 79 minutos por uma falta tática, pouco antes de ser substituído, mas sua dedicação no meio-campo foi essencial.

Conor Gallagher - 7/10

Gallagher se destacou nas disputas pelas segundas bolas e ajudou o Tottenham a manter sua vantagem territorial. A capacidade de pressionar no campo de ataque e acelerar as transições permitiu que os atacantes permanecessem adiantados durante a primeira hora de jogo.

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Mateus Fernandes - 6/10

Fernandes atuou como principal elo entre os setores pelo centro. Embora tenha sido eficiente nos passes curtos, teve dificuldades em alguns momentos para encontrar passes decisivos capazes de superar a defesa do Ipswich. Também recebeu cartão amarelo nos acréscimos, em um fim de jogo tenso.

James Maddison - 7/10

Maddison foi o motor criativo da equipe nos 65 minutos em que esteve em campo. Recebeu cartão amarelo aos 41 minutos, mas continuou influente nos espaços entre o centro e as laterais, encontrando repetidamente brechas para girar e avançar contra a defesa do Ipswich.

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Ataque

Luca Williams-Barnett - 9/10

O jovem foi o destaque da partida e marcou o primeiro gol aos 15 minutos. Também recebeu o crédito pela assistência para o gol de Solanke, aos 51, tornando-se o jogador com maior participação direta em gols no jogo. Levou cartão amarelo aos 52 minutos antes de deixar o campo após uma atuação decisiva.

Dominic Solanke - 8/10

Solanke comandou o ataque com sua inteligência habitual e recuou com frequência para tirar os defensores de posição. Sua persistência foi recompensada com um gol bem finalizado aos 51 minutos, que praticamente definiu a partida, antes de ser substituído aos 65.

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Reservas e técnico

Savio - 6/10

Entrou aos 65 minutos para dar novo fôlego à ponta. Mostrou lampejos de sua habilidade no drible, mas se concentrou principalmente na recomposição defensiva enquanto o Tottenham administrava a vitória.

Lucas Bergvall - 6/10

Entrou no lugar de Maddison aos 65 minutos. Fez a bola circular e ajudou o Tottenham a manter o controle do meio-campo em um período no qual o Ipswich tentou acelerar o ritmo.

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Omar Marmoush - 6/10

Substituiu Solanke para os 25 minutos finais. Ofereceu perigo nos contra-ataques e ajudou a alongar a defesa do Ipswich, embora não tenha conseguido uma chance clara de finalizar.

Andrew Robertson - 6/10

Entrou para os 11 minutos finais, mais os acréscimos. Deu estabilidade defensiva pela esquerda e ajudou a evitar falhas de concentração no fim.

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Archie Gray - Sem nota

Entrou aos 90 minutos. Não teve tempo suficiente para causar impacto significativo na partida.

Roberto De Zerbi - 8/10

Deu uma aula de gestão tática da partida. A decisão de De Zerbi de confiar em Williams-Barnett foi justificada pelo gol e pela assistência do jovem. Suas substituições vieram no momento certo e garantiram que a intensidade da equipe não caísse após o segundo gol.