Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Valencia: Fede Valverde lidera pelo exemplo, e Kylian Mbappe sela vitória contundente no Mestalla

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O Real Madrid deu uma aula de tática no Mestalla e venceu o Valencia com tranquilidade por 3 a 0. Gols de Fede Valverde, Arda Guler e Kylian Mbappe garantiram que a equipe de Jose Mourinho seguisse no ritmo dos primeiros colocados da LaLiga.

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O Real Madrid mostrou eficiência implacável no Estadio Mestalla e goleou o Valencia, que atravessa uma fase difícil, por 3 a 0. O esquema tático de Mourinho foi sofisticado demais para os donos da casa: o Real Madrid teve 68% de posse de bola e finalizou 18 vezes. O capitão Valverde abriu o placar aos 28 minutos, antes de Guler ampliar pouco antes do intervalo e praticamente decidir a partida ainda no primeiro tempo.

O segundo tempo seguiu o mesmo padrão de domínio, em meio ao descontrole disciplinar do Valencia: Jose Gaya foi expulso aos 79 minutos. O Real Madrid aproveitou imediatamente os espaços a mais, com Mbappe marcando aos 75 minutos após assistência de Guler para dar números finais ao placar. Com 11 finalizações no alvo e um índice de gols esperados sofridos de apenas 0,33, o Real Madrid mostrou por que continua sendo a referência defensiva da liga.

Goleiro e defesa

Thibaut Courtois - 7/10

O belga teve uma noite relativamente tranquila graças à solidez defensiva à sua frente. Fez duas defesas para não sofrer gols, lidou bem com as poucas bolas aéreas lançadas pelo Valencia e deu segurança à saída de bola do Real Madrid. Cobrou apenas um tiro de meta, já que a equipe preferiu iniciar as jogadas desde a defesa.

Fede Valverde - 9/10

Atuando como lateral-direito em uma função híbrida, com movimentos para o meio-campo, o capitão foi o destaque da partida. Abriu o placar aos 28 minutos com uma finalização potente e liderou pelo exemplo ao longo do jogo, contendo as ameaças do Valencia pelos lados e oferecendo uma opção de alto nível para fazer a bola avançar por meio de passes. Sua versatilidade continua sendo a principal arma tática de Mourinho.

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Ibrahima Konate - 8/10

Uma presença física que os atacantes do Valencia simplesmente não conseguiram superar. Konate dominou pelo alto e leu o jogo muito bem, contribuindo para as 5 interceptações da equipe. Manteve a calma sob pressão e garantiu que os donos da casa não criassem nenhuma chance clara em jogadas de bola rolando.

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Dean Huijsen - 7/10

O jovem mostrou muita segurança no centro da defesa. Posicionou-se com maturidade, e sua capacidade de conduzir a bola para superar a primeira linha de pressão ajudou o Real Madrid a chegar a 627 passes certos. Sua tranquilidade complementou o estilo mais agressivo de Konate.

Marc Cucurella - 7/10

Com energia incansável pela esquerda, Cucurella deu amplitude constante à equipe e mostrou firmeza na marcação. Contribuiu para o alto número de cruzamentos (11) e recompôs com dedicação, impedindo que os contra-ataques do Valencia chegassem ao terço final do campo.

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Meio-campo

Aurelien Tchouameni - 8/10

Peça central da proteção defensiva, Tchouameni ajudou a limitar o Valencia a apenas 0,33 gol esperado (xG). Sua disciplina tática deu liberdade aos jogadores mais criativos, enquanto sua capacidade de manter a posse sob pressão foi fundamental para o amplo domínio do Real Madrid no meio-campo.

Bernardo Silva - 8/10

O jogador que ditou o ritmo da equipe. A capacidade de Silva de aproveitar os espaços e controlar o andamento da partida ficou evidente enquanto o Real Madrid mantinha quase 70% de posse de bola. Ele foi a ligação essencial entre a dupla de meio-campistas e o trio de ataque, garantindo que a bola circulasse com objetividade pelo centro.

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Jude Bellingham - 7/10

Embora não tenha marcado, Bellingham ocupou os defensores com sua movimentação sem a bola e criou os espaços aproveitados por Guler e Mbappe. Jogou com sua habitual criatividade e intensidade, ainda que o bloco baixo do Valencia tenha dificultado suas ações em alguns momentos, antes de a partida ficar mais aberta.

Ataque

Yan Diomande - 7/10

Titular pela ponta esquerda, Diomande mostrou grande consciência tática antes de ser substituído perto do fim. Recebeu cartão amarelo aos 80 minutos, mas sua principal contribuição foi atrapalhar o jogo adversário: voltou para ajudar na marcação, manteve a defesa rival esticada e acionou os jogadores criativos pelo centro com passes rápidos e precisos.

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Arda Guler - 9/10

Uma atuação fascinante do jovem turco. Marcou o segundo gol com uma finalização precisa aos 36 minutos e deu a assistência para Mbappe balançar as redes no segundo tempo. Sua visão de jogo e qualidade técnica foram decisivas no terço final.

Kylian Mbappe - 8/10

Apesar de ter sido flagrado em impedimento cinco vezes, Mbappe insistiu e acabou recompensado com um gol aos 75 minutos. Foi uma ameaça constante às costas do último defensor e, mesmo após receber cartão amarelo aos 81 minutos, continuou sendo a referência de um ataque muito perigoso.

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Reservas e técnico

Eduardo Camavinga - 6/10

Entrou nos minutos finais para dar novo fôlego ao meio-campo e ajudar a equipe a terminar sem sofrer gols.

Endrick - 6/10

Entrou perto do fim e mostrou lampejos de sua explosão nos instantes finais.

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Brahim Diaz - 6/10

Usou sua habilidade técnica para manter a posse de bola nos minutos finais, enquanto o Valencia dava sinais de cansaço.

Carlos Espi - sem nota

Entrou já no fim, sem tempo para influenciar a partida.

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Thiago Pitarch - sem nota

Entrou nos acréscimos para ajudar a gastar tempo por motivos táticos.

Jose Mourinho - 9/10

O técnico conhecido como “Special One” acertou em cheio na estratégia. Ao escalar Valverde em uma função versátil pelo lado e confiar em Guler entre os titulares, superou completamente o Valencia de Javier Aguirre no duelo tático. Sua equipe mostrou equilíbrio, foi impenetrável na defesa e teve eficiência implacável nas transições.