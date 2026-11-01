Notas dos jogadores do Real Madrid contra o Racing Santander: Jude Bellingham, Arda Guler e Kylian Mbappe dão show em primeiro tempo avassalador

Compartilhar Siga GOAL no Google

O Real Madrid já tinha a vitória encaminhada aos 36 minutos no El Sardinero e venceu o Racing Santander por 3 a 0 com tranquilidade no domingo.

Publicidade

Kylian Mbappe abriu o placar de pênalti aos 11 minutos, depois de ser derrubado por Matteo Prati em um lance de marcação controversa. Jude Bellingham ampliou a vantagem dez minutos depois, após receber um belo passe em profundidade de Arda Guler, antes de Yan Diomande marcar o terceiro com um chute de fora da área, colocado no ângulo, após um escanteio.

O Madrid terminou com 22 finalizações e 3,45 gols esperados (xG) e poderia ter vencido por uma margem maior se Mbappe não tivesse acertado a trave pouco antes dos 60 minutos. No segundo tempo, a equipe se concentrou sobretudo em administrar o jogo, embora o Racing tenha tido um pênalti anulado pelo VAR por volta da metade da etapa. Os donos da casa conseguiram apenas uma finalização no alvo durante toda a tarde.

A GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no El Sardinero...

Goleiro & defesa

Thibaut Courtois (7/10): Uma tarde surpreendentemente tranquila para o capitão. Só precisou intervir uma vez, para defender a finalização de Iker Luque aos 12 minutos, já que o sistema defensivo à sua frente se manteve firme.

Publicidade Publicidade

Trent Alexander-Arnold (7/10): Deu amplitude e qualidade com a bola pelo lado direito, criando duas chances para Guler no primeiro tempo. Conseguiu limitar Inigo Vicente durante boa parte do jogo, embora o ponta ainda tenha encontrado espaço para fazer alguns cruzamentos perigosos.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Ibrahima Konate (7/10): Seguro, sem se destacar. O Racing raramente tentou explorar o espaço às suas costas, e ele lidou com tranquilidade com os lances em que foi exigido, embora o Madrid não tenha levado muita vantagem pelo alto.

Dean Huijsen (8/10): Mostrou tranquilidade e segurança ao lado de Konate. Saiu jogando com confiança e leu bem as jogadas para neutralizar as tentativas de contra-ataque do Racing.

Publicidade

Marc Cucurella (8/10): Participou bastante nas duas partes do campo, apoiando o ataque e limitando as investidas do Racing por seu lado. Cometeu algumas faltas desnecessárias no segundo tempo, mas teve mais uma atuação de muita energia.

Meio-campo

Aurelien Tchouameni (7/10): Interrompeu bem as jogadas adversárias na proteção ao meio-campo e teve duas chances de finalizar: cabeceou para fora após um escanteio de Guler e chutou por cima do gol depois do intervalo. Escapou quando o VAR anulou um pênalti marcado contra ele aos 72 minutos.

Publicidade

Bernardo Silva (7/10): Fez a bola circular com sua segurança técnica habitual, ajudando o Madrid a controlar a posse no meio-campo. Movimentou-se pelos espaços entre o centro e as laterais para criar superioridade numérica antes de ser substituído aos 77 minutos.

Ataque

Arda Guler (9/10): Comandou a criação durante toda a tarde. Seu passe em profundidade, na medida certa, resultou no gol de Bellingham. Criou uma chance atrás da outra para os companheiros e ainda exigiu duas defesas de Julen Agirrezabala antes de sair aos 67 minutos.

Publicidade

Jude Bellingham (9/10): Esteve por toda parte. Apareceu na área para marcar o segundo gol aos 21 minutos, exigiu duas defesas de Agirrezabala com uma cabeçada e uma finalização de perto, e deu o passe para o chute de Mbappe que acertou a trave. Suas infiltrações e tabelas foram fundamentais para o domínio do Madrid no primeiro tempo.

Yan Diomande (8/10): Movimentou-se bastante pela esquerda e foi recompensado com um golaço de pé direito no ângulo, fazendo 3 a 0 aos 36 minutos. Foi uma ameaça constante antes de sair aos 85 minutos.

Publicidade

Kylian Mbappe (9/10): Sofreu o pênalti e o converteu com frieza para abrir o placar. Teve azar ao acertar a trave pouco antes dos 60 minutos, quando poderia ter feito o segundo, e criou várias chances para os companheiros enquanto o Madrid seguia atacando.

Reservas & técnico

Brahim Diaz (6/10): Substituiu Guler nos 23 minutos finais, mais os acréscimos. Deu novo fôlego à equipe, mas pouco produziu além de um chute bloqueado no fim.

Publicidade

Eduardo Camavinga (6/10): Substituiu Silva aos 77 minutos, mostrou segurança com a bola e preparou uma chance para Mbappe no fim.

Endrick (6/10): Entrou no lugar de Diomande aos 85 minutos e participou bastante, chutando para fora de longe nos acréscimos antes de criar uma chance para Mbappe no fim.

Publicidade

Jose Mourinho (8/10): Sua equipe encaminhou a vitória em 36 minutos, com jogadas ofensivas rápidas que dominaram os donos da casa. O Madrid controlou o segundo tempo com tranquilidade, embora tenha precisado do VAR para terminar sem sofrer gols.