O retorno de Jose Mourinho ao Metropolitano foi um pesadelo tático, já que o Real Madrid perdeu o controle para seu rival da cidade em uma decepcionante derrota por 2 a 0. Apesar de ter entrado na partida com impulso estatístico, o Real Madrid foi superado na faixa central do campo e não teve a verticalidade necessária para incomodar Jan Oblak. O jogo mudou de forma decisiva em uma janela catastrófica de dez minutos no início do segundo tempo, quando a indisciplina defensiva deixou o Real diante de uma missão quase impossível, que seu ataque estrelado simplesmente não conseguiu cumprir.

A estrutura da equipe desmoronou no momento em que Dean Huijsen foi expulso aos 52 minutos, lance que levou diretamente Alex Grimaldo a abrir o placar em cobrança de pênalti. O Atlético explorou a vantagem numérica quase de imediato, com Jonathan David ampliando apenas seis minutos depois. O Real terminou o jogo com meros 35% de posse de bola e apenas duas finalizações no alvo, um retrato contundente de uma atuação que careceu tanto da firmeza para defender quanto da inteligência para contra-atacar de forma eficaz.

Goleiro e defesa

Thibaut Courtois - 6/10

O belga ficou exposto por quem estava à sua frente. Embora pouco pudesse fazer no pênalti preciso de Grimaldo ou na finalização de David de curta distância, evitou uma goleada com quatro defesas cruciais. Sua distribuição foi prejudicada pela falta de movimentação à frente, forçando-o a recorrer à bola longa com mais frequência do que Mourinho gostaria.

Dean Huijsen - 2/10

Um verdadeiro show de horrores do jovem defensor. Sua expulsão aos 52 minutos foi o ponto de virada da partida, não apenas deixando sua equipe com um jogador a menos, mas também cometendo o pênalti que permitiu ao Atlético quebrar o empate sem gols. Taticamente ingênuo e fisicamente dominado no ambiente de alta pressão do clássico.

Ibrahima Konate - 5/10

Konate teve dificuldade para manter a linha defensiva depois que seu parceiro foi expulso. Embora tenha somado nove cortes e sete interceptações, ficou fora de posição no segundo gol, quando Jonathan David infiltrou no espaço que ele deixou. Uma tarde frenética para o francês.

Marc Cucurella - 5/10

Atuando em uma função híbrida, Cucurella se viu recuado pelas arrancadas incisivas de Marcos Llorente. Ofereceu muito pouco ofensivamente, sem completar um cruzamento certo sequer, e muitas vezes foi forçado a ações defensivas desesperadas quando o Atlético sobrecarregou seu lado do campo.

Denzel Dumfries - 4/10

Dumfries foi amplamente discreto antes de receber cartão aos 49 minutos por uma falta cínica. Ele não conseguiu dar a amplitude exigida no sistema de Mourinho e foi superado repetidamente na velocidade por Grimaldo. Uma atuação sem a intensidade física normalmente associada ao seu jogo.

Meio-campo

Federico Valverde - 6/10

O capitão tentou liderar pelo exemplo, cobrindo uma enorme faixa do campo, mas foi engolido em uma batalha de meio-campo na qual o Atlético teve 65% de posse de bola. Valverde acertou 88% dos passes, mas a maioria foi lateral, sem quebrar linhas, já que acabou empurrado para um papel defensivo de contenção.

Aurelien Tchouameni - 5/10

Tchouameni não conseguiu oferecer a proteção necessária à linha de quatro defensores. Mostrou lentidão nas transições e foi substituído aos 71 minutos, quando Mourinho buscava mais dinamismo. Foi superado com facilidade demais na jogada do segundo gol do Atlético.

Jude Bellingham - 5/10

Uma tarde frustrante para o inglês. Passou mais tempo discutindo com a arbitragem do que criando chances e acabou recebendo cartão amarelo aos 78 minutos. Teve dificuldade para se conectar com Mbappe e foi praticamente anulado por Jose Cardoso.

Ataque

Arda Guler - 4/10

Guler foi um passageiro em grande parte dos seus 54 minutos em campo. Não conseguiu registrar uma única finalização nem um passe decisivo antes de ser sacrificado para a entrada de um reforço defensivo após o cartão vermelho de Huijsen. A intensidade do Metropolitano pareceu passar despercebida por ele.

Vinicius Junior - 5/10

O brasileiro foi bem controlado por Nahuel Molina e Romero. Ficou cada vez mais isolado e foi substituído no início do segundo tempo como parte da reorganização após o cartão vermelho. Um jogo raro em que seus dribles não renderam uma única chance clara.

Kylian Mbappe - 5/10

Mbappe recebeu muito pouco. Com apenas 35% de posse de bola, foi obrigado a recuar para tocar na bola, o que anulou sua principal ameaça em profundidade. Terminou a partida com duas finalizações, nenhuma delas exigindo de fato Oblak, e exibiu semblante abatido no apito final.

Reservas e técnico

Antonio Ruediger - 6/10

Entrou aos 54 minutos para tentar acalmar a equipe após o cartão vermelho. Trouxe a agressividade que a linha defensiva tanto precisava, embora o estrago já estivesse em grande parte feito.

Yan Diomande - 5/10

Foi acionado para restaurar a estrutura defensiva, mas teve dificuldades com a velocidade dos contra-ataques do Atlético nos minutos finais.

Eduardo Camavinga - 6/10

Entrou no fim no lugar de Tchouameni; mostrou lampejos de verticalidade que haviam faltado antes, mas foi pouco demais, tarde demais.

Bernardo Silva - N/A

Entrou aos 82 minutos e não teve tempo para influenciar um resultado que já estava decidido.

Jose Mourinho - 4/10

Sua configuração tática foi passiva demais para um clássico. Ao ceder 65% de posse de bola, convidou uma pressão que seus jovens defensores não conseguiram suportar. Suas substituições foram reativas, e não proativas, e sua equipe pareceu sem plano B depois que ficou com dez jogadores.