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O Real Madrid manteve seu aproveitamento perfeito na competição europeia com uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o AEK Atenas, em uma partida marcada por mudanças táticas e atuações individuais brilhantes. Mesmo depois de ficar atrás no placar duas vezes, o gigante espanhol mostrou sua conhecida capacidade de reação para conquistar os três pontos nos instantes finais.

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A flexibilidade tática do Real Madrid foi levada ao limite em Atenas, onde a equipe superou um AEK combativo em uma partida de cinco gols. O time de Jose Mourinho dominou a bola, com 70% de posse, mas sofreu com as investidas verticais dos donos da casa. Aboubakary Koita abriu o placar logo no início e obrigou o Madrid a manter a posse para tentar desmontar uma defesa compacta no 4-4-2. Jude Bellingham marcou o primeiro gol de empate, mas o jogo continuou equilibrado e tenso, com o Madrid sem conseguir transformar seu domínio em segurança defensiva.

O segundo tempo ficou caótico quando o AEK retomou a liderança com Stavros Pilios, aos 75 minutos. A resposta do Madrid foi imediata e calculada: a entrada de jogadores descansados permitiu uma investida final. Kylian Mbappé empatou pouco depois do gol do AEK, mas foi a entrada de Federico Valverde, já na reta final, que se mostrou decisiva. No segundo minuto dos acréscimos, o uruguaio acertou um chute de longa distância, de sua marca registrada, para frustrar os gregos e garantir que o Madrid permanecesse na liderança da fase de liga, com quatro vitórias em quatro jogos.

Goleiro e defesa

Thibaut Courtois - 6/10

Uma noite frustrante para o belga, que enfrentou cinco finalizações no alvo e sofreu dois gols, apesar de o número de gols esperados sofridos (xGC) ter sido de apenas 0,87. Ele pouco pôde fazer diante da precisão das finalizações do AEK, mas passou longos períodos apenas observando a posse de bola do Madrid. Fez três defesas para impedir que o placar fosse mais amplo.

Denzel Dumfries - 6/10

Dando amplitude pela direita, Dumfries participou bastante das jogadas no terço final e deu a assistência para o segundo gol de Mbappé com um cruzamento preciso. No entanto, desperdiçou uma grande chance de marcar aos 80 minutos, quando teve uma finalização de perto defendida após um escanteio. Na defesa, foi flagrado fora de posição nas transições do AEK enquanto o Madrid adiantava suas linhas.

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Éder Militão - 5/10

Uma atuação de altos e baixos do zagueiro brasileiro. Embora tenha tentado iniciar ataques com chutes de longa distância e cabeceado no alvo após um escanteio, mostrou dificuldade para lidar com o jogo direto de Jovic e Koita. Seu posicionamento no segundo gol do AEK, em um contra-ataque rápido, deixou dúvidas.

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Antonio Rüdiger - 7/10

O pilar defensivo do Real Madrid, Rüdiger foi extremamente preciso na distribuição da bola: completou 75 dos 77 passes que tentou (97%). Foi fundamental para manter a posse e impedir que o AEK sustentasse a pressão, embora a organização defensiva coletiva tenha falhado nos contra-ataques.

Marc Cucurella - 5/10

Atuando por vezes como lateral por dentro, Cucurella deu a assistência para o primeiro gol de Bellingham, mas, no geral, teve dificuldade para influenciar a partida de forma consistente. Perdeu uma boa oportunidade de marcar aos 55 minutos e foi substituído aos 81 por Brahim Diaz, quando Mourinho adotou uma formação mais ofensiva.

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Meio-campo

Eduardo Camavinga - 8/10

Uma atuação monstruosa no meio-campo. Camavinga foi o principal responsável pelos 70% de posse de bola do Madrid: venceu impressionantes 12 duelos e fez 7 desarmes. Sua capacidade de neutralizar os perigos no setor central permitiu que os jogadores de criação permanecessem mais adiantados.

Bernardo Silva - 6/10

Uma atuação relativamente discreta para seus altos padrões. Silva ocupou os espaços entre o centro e as pontas, mas teve dificuldade para encontrar o passe decisivo diante da defesa recuada do AEK. Desperdiçou uma chance clara ao cabecear de uma distância de apenas cinco metros antes de ser substituído por Endrick aos 67 minutos.

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Jude Bellingham - 7/10

O inglês foi a referência do ataque no primeiro tempo e marcou um gol de empate fundamental aos 32 minutos, com uma finalização precisa de pé esquerdo. Somou três chutes antes de sair na reta final para a entrada de Carlos Espí, enquanto o Madrid buscava a vitória.

Ataque

Yan Diomande - 5/10

Escalado pela direita do trio de ataque, Diomande não teve impacto significativo. Finalizou uma vez para fora, aos 27 minutos, e pouco participou das principais jogadas ofensivas antes de dar lugar a Valverde, que acabaria marcando o gol da vitória.

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Vinícius Júnior - 6/10

O brasileiro foi uma ameaça constante pela esquerda, mas lhe faltou a precisão habitual nas finalizações. Teve dois chutes bloqueados e mandou outros dois para fora. Seus dribles atraíram os defensores e abriram espaço para os companheiros, mas ele foi substituído aos 81 minutos, durante a mudança tática.

Kylian Mbappé - 7/10

O francês finalizou muito. Mbappé foi quem mais chutou na partida, com 7 finalizações e um xG elevado de 1,36. Sua recompensa veio aos 78 minutos, quando marcou o gol de empate que preparou o terreno para as emoções finais. Apesar das várias chances perdidas, sua movimentação permaneceu excepcional do início ao fim.

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Reservas e técnico

Federico Valverde - 9/10

O reserva decisivo. Valverde entrou aos 67 minutos e mudou completamente o ritmo do jogo. Seu grande momento chegou aos 92 minutos, quando acertou um chute potente de 27 metros para garantir a vitória por 3 a 2. Uma demonstração de técnica na finalização.

Endrick - 6/10

Acionado para dar mais presença à área, o jovem participou da construção do último gol e finalizou duas vezes nos 23 minutos em que esteve em campo.

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Brahim Díaz - 7/10

Deu a assistência para o gol da vitória de Valverde. Sua energia e objetividade diante de uma defesa do AEK já cansada foram cruciais nos dez minutos finais.

Álvaro Carreras - sem nota

Entrou na reta final para reforçar a defesa pelo lado esquerdo.

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Carlos Espí - sem nota

Entrou para disputar os minutos finais.

José Mourinho - 8/10

Mourinho conduziu muito bem a partida. Ao perceber a falta de jogadas verticais, colocou Valverde e Brahim Díaz em campo, e a decisão transformou um possível empate em vitória. Embora a transição defensiva continue sendo uma preocupação, seus ajustes táticos garantiram que a superioridade técnica do Madrid acabasse prevalecendo.