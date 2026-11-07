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O Paris Saint-Germain manteve a liderança da Ligue 1 com uma vitória controlada por 1 a 0 sobre o Troyes no Parc des Princes. Um gol de cabeça de Illia Zabarnyi no primeiro tempo decidiu a partida, na qual o time da casa teve 73% da posse de bola.

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O Paris Saint-Germain dominou o território no Parc des Princes e sufocou o Troyes com 73% de posse de bola. O plano tático de Luis Enrique priorizava as jogadas verticais pelos espaços entre o centro e as laterais, mas o PSG teve dificuldades para superar a defesa adversária, que recuou e resistiu. O gol finalmente saiu em uma bola parada: Zabarnyi subiu mais alto e marcou aos 39 minutos, recompensando um primeiro tempo em que o PSG pressionou constantemente.

Apesar da vantagem mínima de um gol, o segundo tempo foi marcado pelo controle do jogo e da posse de bola. O PSG completou impressionantes 836 passes, com 94% de aproveitamento, impedindo o Troyes de ganhar ritmo. Embora Ferran Torres e Senny Mayulu tenham parado no inspirado Hillel Konaté, os parisienses nunca pareceram realmente ameaçados e garantiram os três pontos com tranquilidade para seguir isolados na liderança da Ligue 1.

Goleiro e defesa

Matvei Safonov - 7/10

Foi uma noite relativamente tranquila para o goleiro russo, que passou longos períodos como espectador. Ainda assim, manteve a concentração quando foi exigido: fez três defesas para terminar sem sofrer gols e lidou com os 0,69 de xG do Troyes com segurança.

Warren Zaïre-Emery - 7/10

Escalado em uma função híbrida de lateral-direito, o jovem foi fundamental para a estabilidade defensiva do PSG. Liderou a equipe com oito intervenções defensivas, incluindo um desarme e quatro disputas vencidas. Quase marcou aos 59 minutos, mas seu cabeceio foi bloqueado pela defesa do Troyes.

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Illia Zabarnyi - 8/10

Decidiu a partida e foi um pilar no centro da defesa. Além do gol decisivo de cabeça após um escanteio, aos 39 minutos, ofereceu perigo constante nas bolas paradas e acertou dois cabeceios no alvo. Na defesa, foi impecável e neutralizou os raros contra-ataques do Troyes antes que chegassem à área.

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Willian Pacho - 7/10

Pacho deu a cobertura necessária para que os laterais do PSG avançassem pelo campo. Foi preciso na distribuição da bola, contribuindo para o alto índice de acerto nos passes da equipe, e lidou com tranquilidade com a imposição física de Renaud Ripart.

Lucas Hernández - 7/10

Hernández trouxe experiência ao lado esquerdo e frequentemente se posicionou mais por dentro para formar uma linha de três na defesa durante os períodos prolongados de posse. Sua disciplina tática foi essencial para impedir que o Troyes explorasse o espaço às costas da linha defensiva adiantada do PSG.

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Meio-campo

Vitinha - 8/10

Ditou o ritmo da equipe. Vitinha foi o principal responsável pelo controle exercido pelo PSG: completou 166 passes e criou uma grande chance. Sua capacidade de escapar da pressão e fazer a bola circular manteve o Troyes em constante reorganização defensiva.

Fabian Ruiz - 6/10

O espanhol teve uma atuação segura, mas faltou o passe decisivo para abrir de vez a defesa do Troyes. Arriscou um chute de longe aos 15 minutos, que saiu sem levar perigo, antes de ser substituído no fim do segundo tempo.

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Senny Mayulu - 7/10

O jovem meio-campista participou bastante das jogadas no terço final do campo e finalizou várias vezes no alvo. Teve uma chance importante de 0,41 xG defendida no início da partida e continuou a testar Konaté até ser substituído aos 86 minutos. Sua energia no meio-campo contagiou a equipe.

Ataque

Desiré Doué - 6/10

Doué mostrou lampejos de seu talento individual, mas não conseguiu ser consistente na conclusão das jogadas. Exigiu uma defesa aos 25 minutos e desperdiçou uma cobrança de falta no início da partida. Embora seus dribles tenham criado dificuldades, muitas vezes acabou cercado pelo bloco defensivo intermediário do Troyes.

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Ferran Torres - 7/10

Referência do ataque, Torres foi quem mais finalizou pelo PSG, com quatro tentativas, todas no alvo. Não marcou, mas se movimentou muito bem, registrou 0,49 xG e manteve os zagueiros do Troyes ocupados durante os 70 minutos em que esteve em campo.

Mika Godts - 6/10

O jovem trabalhou bastante pelo lado esquerdo e teve uma grande chance em um contra-ataque aos 66 minutos, mas seu chute rasteiro foi bem defendido. Deu amplitude à equipe e abriu espaços no campo, embora tenha encontrado poucas oportunidades claras diante da defesa compacta do Troyes.

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Reservas e técnico

Quentin Ndjantou (70') - 6/10

Entrou no lugar de Torres para oferecer uma nova presença física no ataque. Ocupou bem os defensores, mas não teve uma oportunidade clara de finalizar durante o tempo em que esteve em campo.

João Neves (70') - 6/10

Entrou para reforçar o meio-campo e evitar quedas de concentração nos minutos finais. Adaptou-se sem dificuldades ao ritmo de passes da equipe.

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Lucas Beraldo (86') - sem nota

Uma mudança tática nos minutos finais para acrescentar altura à defesa.

Dro Fernández (86') - sem nota

Recebeu alguns minutos em campo ao substituir Mayulu, já cansado, na reta final da partida.

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Luis Enrique - 7/10

Enrique ficará satisfeito com o amplo controle exercido por sua equipe. Embora pudesse esperar mais gols diante dos 73% de posse de bola e das sete grandes chances criadas, sua organização tática anulou completamente o adversário e garantiu três pontos importantes sem grandes dificuldades.