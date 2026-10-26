Notas dos jogadores do PSG contra o Lyon: Senny Mayulu e Mika Godts marcam no fim, e reservas garantem a liderança

Compartilhar Siga GOAL no Google

O Paris Saint-Germain assumiu a liderança da Ligue 1 após uma vitória suada por 2 a 0 sobre o Lyon no Parque dos Príncipes. Gols marcados no fim pelos jogadores que saíram do banco, Senny Mayulu e Mika Godts, finalmente superaram a resistência dos visitantes em uma partida marcada pela paciência tática.

Publicidade

O Paris Saint-Germain assumiu a liderança da Ligue 1 após uma vitória controlada por 2 a 0 sobre o Lyon. Apesar de ter 68% da posse de bola e completar impressionantes 708 passes certos, o time da casa encontrou dificuldades durante boa parte da partida diante da defesa recuada e disciplinada do Lyon. O primeiro gol finalmente saiu aos 72 minutos, com o reserva Mayulu, antes de Godts ampliar a vantagem na reta final e garantir que os três pontos ficassem na capital.

Taticamente, o PSG dependeu muito da distribuição de jogo cadenciada de Vitinha para manter a pressão, mas a falta de verticalidade na primeira hora ficou evidente. A partida acabou sendo decidida pela qualidade das opções à disposição de Luis Enrique. Quando o Lyon começou a perder intensidade no último quarto do jogo, a entrada de jogadores descansados permitiu ao PSG explorar espaços que antes estavam congestionados. O resultado foi uma atuação segura, que levou a equipe a ultrapassar o Stade Rennais na classificação.

Goleiro e defesa

Matvei Safonov - 8/10

Uma atuação de muita segurança do goleiro, que provavelmente era o melhor jogador do PSG antes dos gols. Safonov fez 5 defesas decisivas para não sofrer gols, incluindo uma cabeçada perigosa de Moussa Niakhate e uma finalização de Noah Nartey em contra-ataque na reta final. Sua calma sob pressão foi um dos pilares da vitória.

Achraf Hakimi - 7/10

Em sua função híbrida habitual, Hakimi deu a amplitude necessária para abrir a linha defensiva do Lyon. Embora não tenha participado diretamente de nenhum gol, sua presença no terço final ocupou os defensores e deu mais tempo com a bola aos meio-campistas que atuavam por dentro. Na defesa, manteve a disciplina diante da velocidade de Julien Duranville.

Publicidade Publicidade

Willian Pacho - 7/10

O líder defensivo da noite, Pacho registrou 8 intervenções defensivas, o maior número da equipe. Impôs-se fisicamente nos duelos e mostrou ótima antecipação para interromper os contra-ataques do Lyon antes que chegassem à área. Sua velocidade de recuperação foi essencial nas arrancadas esporádicas dos visitantes.

Tópicos relacionados

Illia Zabarnyi - 6/10

Uma atuação sólida do zagueiro, que quase marcou aos 28 minutos com uma cabeçada após escanteio defendida por Greif. Formou uma boa dupla com Pacho, embora tenha sido surpreendido em algumas transições pela movimentação de Nuamah. Terminou a partida com alto índice de acerto nos passes durante a construção das jogadas.

Warren Zaïre-Emery - 6/10

Escalado em uma função mais recuada e alternando sua posição com a linha defensiva, o jovem mostrou versatilidade tática. Não participou tanto das jogadas no terço ofensivo quanto de costume, mas deu equilíbrio à estrutura da equipe. Foi substituído aos 65 minutos, quando o PSG buscou mais amplitude defensiva com Lucas Hernandez.

Publicidade

Meio-campo

Vitinha - 8/10

O coração da equipe. Vitinha deu uma aula de distribuição de jogo, completando 144 passes certos em 153 tentativas. Sua capacidade de manter a posse e inverter o lado das jogadas deixou o Lyon sob pressão constante. Aos 56 minutos, obrigou Greif a trabalhar com uma finalização forte de longa distância que mostrou sua confiança crescente.

Fabian Ruiz - 6/10

Ruiz deu estabilidade ao lado esquerdo do trio de meio-campo. Teve duas boas chances de finalizar, incluindo uma tentativa bloqueada aos 79 minutos, mas encontrou dificuldades para dar o passe decisivo que desmontaria a defesa. Seu posicionamento ajudou a sustentar os 68% de posse de bola da equipe.

Publicidade

João Neves - 6/10

Uma atuação correta do meio-campista português antes de sair aos 57 minutos. Trabalhou duro para fechar os espaços e teve uma finalização bloqueada aos 53 minutos. Embora tenha sido eficiente, faltou-lhe a criatividade necessária para superar as linhas do Lyon naquela noite.

Ataque

Ferran Torres - 6/10

Como referência no ataque, Torres teve dificuldade para escapar da marcação de Niakhate e Bacher. Teve várias oportunidades, incluindo uma finalização defendida aos 57 minutos e um gol anulado aos 64. Movimentou-se bem, mas faltou precisão para abrir o placar.

Publicidade

Désiré Doué - 6/10

O mais ativo entre os atacantes titulares, Doué fez 4 finalizações, mas apenas uma foi no alvo. Foi uma ameaça constante pela ponta esquerda, usando o drible para passar por Athekame, mas muitas vezes tomou a decisão errada ao entrar na área. Foi substituído aos 81 minutos.

Maghnes Akliouche - 5/10

Uma noite discreta para o ponta, que teve dificuldade para influenciar o jogo. Finalizou duas vezes no primeiro tempo, uma para defesa do goleiro e outra para fora, mas perdeu presença à medida que a partida avançou. Acabou substituído por Ndjantou, quando o PSG buscava uma ameaça mais direta.

Publicidade

Reservas e técnico

Mika Godts - 8/10

Uma entrada que mudou o jogo. Acionado aos 57 minutos, Godts deu ao PSG a objetividade de que precisava. Aos 84 minutos, marcou o gol do 2 a 0, com muita calma para finalizar após um contra-ataque, praticamente encerrando a disputa.

Lucas Hernández - 6/10

Entrou aos 65 minutos para reforçar o lado esquerdo. Deu estabilidade defensiva e permitiu ao PSG adotar uma formação mais rígida nos minutos finais da partida.

Publicidade

Senny Mayulu - 9/10

O herói da noite. Mayulu entrou aos 65 minutos e desfez o empate apenas sete minutos depois, com uma finalização precisa aos 72. Seu impacto foi imediato: deu ao ataque a precisão que faltou aos titulares.

Lucas Beraldo - sem nota

Entrou na reta final e não teve tempo suficiente para influenciar a dinâmica tática.

Publicidade

Quentin Ndjantou - sem nota

Entrou na reta final e não teve tempo suficiente para influenciar a dinâmica tática.

Luis Enrique - 8/10

Enrique merece muito crédito pela forma como conduziu a partida. Ao perceber que seu ataque titular não conseguia avançar, acertou ao colocar Mayulu e Godts em campo. Os dois reservas marcaram, confirmando o acerto dos ajustes táticos e garantindo a vitória que levou o PSG à liderança.